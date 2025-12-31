ANDE asegura que habrá menos cortes en el verano 2025-2026

“En época de mayor consumo, como es el verano, siempre hay más exigencia para todo lo que es el sistema eléctrico”, explicó el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa. El funcionario subrayó que la institución se prepara mediante la ejecución de obras y mantenimiento constante para ofrecer un servicio robusto en los meses críticos.

Según datos oficiales, la mejora en la calidad del servicio ya mostró avances significativos en el comparativo de los últimos veranos: el indicador de duración de cortes (DEP) disminuyó en un 55,1%, mientras que la frecuencia de estos (FEP) cayó un 40,1% entre el periodo 2023/2024 y el 2024/2025.

El optimismo del titular de la empresa estatal se sustenta en una ejecución presupuestaria que, para el cierre de 2025, la prevén superior a los US$ 300 millones en inversiones. Entre los logros más destacados del año que sirven de respaldo para el próximo verano, se encuentran los siguientes: instalación de 481.000 kVA en transformadores de 23 kV, superando la meta inicial de 425.000 kVA. También el cambio de 817,26 km de conductores de media tensión por líneas protegidas, cantidad que excediendo el objetivo de 730 km.

Asimismo, realizaron el mantenimiento integral de 357 alimentadores, sobre los 333 proyectados para el año, y que durante el 2025 finalizaron obras como la Subestación Valenzuela, de 500 kV y las subestaciones de Alto Paraná y María Auxiliadora, con una inversión total en este rubro de US$ 104,35 millones.

“Estamos seguros, con las obras ejecutadas durante el año 2025, que este verano 2025-2026 nuevamente vamos a ofrecer mejor calidad de servicio que el verano pasado”, dijo.

A pesar de las mejoras, el sistema enfrenta el reto de una demanda creciente, dado que el pasado 15 de diciembre último, la ANDE tuvo un nuevo récord de demanda: 5.280 MW, y los cortes ocasionales, persisten.