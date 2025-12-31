Recaudación tributaria aumentó en 8,5 por ciento en 2025, según DNIT

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a través de su titular Óscar Orué, reportó esta semana que entre enero y diciembre de 2025 recaudó en concepto de impuestos un total de 42.250.141 millones de guaraníes (unos 6.445 millones de dólares).

Esa cifra supone un aumento de más de 503 millones de guaraníes (un 8,5 por ciento) en recaudaciones tributarias con relación a la cifra alcanzada en 2024 que, según cifras de la DNIT, fue de poco menos de 39.000 millones de guaraníes.

Lea más: ¿Qué otras realidades se agazapan detrás de los indicadores macroeconómicos?

Según explicó Orué, el 58 por ciento del total recaudado en 2025 corresponde a impuestos internos, mientras que el 42 por ciento restante proviene de tributos aduaneros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Contrabando

El titular de la DNIT afirmó también en este año fueron incautadas 1.029 toneladas de productos agrícolas de contrabando, además de casi 100.000 litros de combustible y más de 35.000 kilogramos de productos cárnicos, entre otros productos que ingresaron ilegalmente a Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: 2026: El “examen final” de Paraguay ante el mundo fiscal

En su mensaje de fin de año, Orué indicó también que unos 180.000 nuevos contribuyentes se han incorporado al sistema económico paraguayo desde la creación de la DNIT en 2023.