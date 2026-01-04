Bancos concentran el 72,9% de los Bonos del Tesoro y las personas físicas, 0,2%

El principal rasgo del mercado es la fuerte participación de bancos, financieras y cooperativas, que concentraron 72,88% del total de los Bonos del Tesoro, confirmando que el financiamiento del Estado descansa mayormente en el sistema financiero doméstico, el cual actúa como principal canal de absorción de títulos públicos. En términos absolutos, esta categoría agrupa más de US$ 814 millones, reflejando la relevancia de los BOTES como activo de inversión, liquidez y gestión de portafolio para las entidades financieras.

Dentro de este grupo se observa una alta concentración en pocas instituciones. Banco Itaú Paraguay SA lidera la tenencia individual, con G. 1,39 billones, equivalentes a US$ 199,7 millones, lo que representó 17,87% del total. Le siguió el Fondo de Garantía de Depósitos, con G. 1,26 billones (US$ 177,1 millones) y una participación de 15,85%, consolidándose como el segundo mayor tenedor.

El tercer lugar correspondió a Sudameris Bank Saeca, con US$ 124,7 millones (11,16%), seguido por Ueno Bank SA (8,86%) y Banco Continental Saeca (8,06%). Estos cinco inversores acumularon aproximadamente 62% del total en circulación, lo que subraya la dependencia del Tesoro de un núcleo reducido de entidades para la colocación de su deuda.

Más allá del sistema bancario, el Inversor Institucional representó 5,92% del total, con una tenencia de US$ 66,1 millones. Si bien su participación ha sido significativamente menor frente a los bancos, este segmento cumple un rol complementario, aportando diversidad a la base de inversores y contribuyendo a la estabilidad del mercado. En la misma línea, la Persona Jurídica concentró 5,15% (US$ 14,4 millones), una proporción moderada que muestra una presencia limitada del sector corporativo no financiero.

En contraste, la participación de la Persona Física resulta marginal. Con apenas 0,20% del total y una tenencia cercana a US$ 2,24 millones, este segmento prácticamente no incide en la estructura del mercado. Esta baja participación refleja, por un lado, barreras de acceso relacionadas con montos mínimos, conocimiento financiero o preferencias de inversión, y, por otro, una marcada orientación del instrumento hacia inversores institucionales.

Un aspecto relevante es la presencia de actores internacionales. The Bank of New York DRs registra una participación de 3,44%, equivalente a US$ 38,5 millones, mientras que Citibank NA y JP Morgan Securities PLC aparecen con participaciones marginales. Si bien estas cifras no alteran la estructura general del mercado, confirman que los Bonos del Tesoro paraguayo mantienen cierto atractivo para intermediarios globales, aunque todavía de forma acotada.

La composición de los tenedores sugiere un mercado de deuda interna estable, pero altamente concentrado. Esta concentración puede facilitar las colocaciones del Tesoro en el corto plazo, dado el vínculo estrecho con grandes entidades financieras, aunque también implica riesgos ante cambios en la estrategia de inversión de estos actores. Al mismo tiempo, la escasa participación de personas físicas limita la profundidad y diversificación del mercado secundario.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones