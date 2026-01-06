Caja Fiscal: senador señala que no deben apresurarse y escuchar a todas las partes

El senador Derlis Maidana se refirió a la reunión de esta mañana entre la Comisión Permanente del Congreso y las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre el proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

“El ministro Fernández Valdovinos habló de que es una problemática que afecta el déficit de unos 380 millones de dólares al año y que en ningún momento se pretende conculcar los derechos adquiridos”, señaló el parlamentario.

Seguido añadió: “Si no se toman medidas, en 6 o 7 años va a ser un déficit ya de aproximadamente 1.600 o 2.000 millones de dólares al año. Es una cuestión que a nadie le gustaría tocar más todavía en un año electoral, pero también todos coinciden en que esta reforma hay que hacerla”.

“La idea mía, y lo voy a hablar con el señor Presidente de la República, es que no nos apuremos en el proceso. Que escuchemos a las partes, que hagan sus sugerencias, los proyectos de modificaciones y luego, en un texto medianamente consensuado con los sectores interesados, podamos avanzar hacia una legislación que pueda mejorar”.

“Finalmente, Fernández Valdovinos dijo que con eso se va a bajar a 200, 210 millones de dólares al año el déficit, pero si no se hace esta operación, la hemorragia no va a parar y puede llevarnos a una situación terminal”, recalcó Maidana.

En otro momento, el legislador confirmó que mañana prosigue la reunión, esta vez con los representantes de los sectores afectados.

“Por supuesto que hay opiniones a favor y en contra de las modificaciones que hay que hacer. Pero creo que eso podemos hacerlo en el estadio de comisiones, pues creo que estamos en un momento de socialización recién del proyecto, por eso es importante no apurar los tantos”.

Para finalizar, Derlis Maidana sostuvo: “Este es el momento en que todos se enteren primeramente del proyecto y luego comienza el tira y afloje para poder realmente sacar un texto medianamente consensuado”.