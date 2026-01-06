Ministro remarcó que si no se toca la edad mínima de jubilación, “esto no va a ser sostenible”

El Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, mantuvo esta mañana una reunión con la Comisión Permanente del Congreso, donde analizaron los puntos más resaltantes del proyecto de Reforma de la Caja Fiscal.

Finalizada dicha reunión, el Ministro señaló que lo que más preocupa es la velocidad del deterioro adicional que va teniendo año a año, que podría ser 100 millones de dólares por año si es que no se hace nada.

“La deuda actual es de 380 millones de dólares, y si no se soluciona este problema se va a convertir en 500 millones, después en 600 millones y así sucesivamente cada año”, explicó.

Seguido, Valdovinos dejó en claro que esta es una situación en la cual no va a haber una solución mágica y en donde todos vamos a tener que aportar. “El esfuerzo va a ser colectivo, del Estado y de la gente. Lo que se va a lograr no es una solución inmediata o permanente”.

“Lo primero que vamos a evitar es reducir el déficit que se tiene y en segundo lugar, evitar que el deterioro a lo largo del tiempo sea muy rápido, porque este tipo de cajas solidarias tienen siempre este tipo de problemas”, especificó el ministro.

A renglón seguido señaló: “Durante 30 años aporto el 16 por ciento y recibo el 100 por ciento por otros 30 años. Ese es el estilo de estas cajas y por eso es insostenible”.

En el caso de aprobarse esta ley, la reducción del déficit sería entre 50 y 60 por ciento por año.

Una de las preocupaciones pasa por los derechos adquiridos, los cuales sostuvo que se van a respetar. “Los que ya están jubilados por las reglas actuales, van a seguir regidos por esa regla. Lo que se está tratando de hacer con esta regla es justamente preservar esos derechos adquiridos”.

En un momento se señaló que el problema estaría en el tope a las jubilaciones, algo que el ministro explicó que no es cierto.

“La jubilación promedio de las cajas que tienen problemas, que son la parte de policías, militares y docentes, están por debajo de los 10 millones de guaraníes. Entonces, no es un problema el monto de la jubilación que se percibe, sino otro tipo de problema, siendo uno de ellos que no existe una edad mínima de jubilación".

“Lo que tenemos claro que si no tocamos la edad mínima de jubilación, no importa a cuanto suba el aporte, ya sea del Estado o del propio trabajador, esto no va a ser sostenible”, finalizó.