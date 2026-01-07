DNIT gestionó más de 2.000 millones de documentos electrónicos tributarios

La composición detallada de los documentos electrónicos abarca un total de 1.941.401.389 Facturas Electrónicas, 39.453.979 Notas de Remisión Electrónicas, 30.262.072 Notas de Crédito Electrónicas, 668.691 Autofacturas Electrónicas, 252.128 Notas de Débito Electrónicas y 25 Boletas Resimple Electrónicas, que en conjunto suman 2.012.038.284 Documentos Tributarios Electrónicos (DTEs).

El ente recaudador resaltó los beneficios de la facturación electrónica, como un avance que optimiza los procesos de control y fiscalización, genera ahorros sustanciales en el consumo de papel y robustece la trazabilidad y la salvaguarda de la información tributaria.

En línea con este avance, la DNIT habilitó la adhesión voluntaria al Sistema Gratuito de Facturación Electrónica a través del Sistema “Ekuatia’i” , dirigido​ a pequeños contribuyentes que operan con un único punto de expedición y establecimiento, conforme a lo establecido en la Resolución General N.° 19/24.

La institución señala que, para empezar a utilizar el sistema, es necesario seguir dos pasos: Obtener el Certificado Cualificado de Firma Electrónica (CCFE) en sus oficinas, y luego, solicitar el Timbrado Electrónico a través del Sistema “Marangatu”.

Asimismo, recuerda que ofrecen asistencia para la transición a la facturación electrónica mediante su Call Center, la sección de Facturación Electrónica en su sitio web y correo electrónico.