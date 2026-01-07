Gastos sociales de Itaipú superan US$ 1.260 millones en 2025, según datos

El pasado viernes 2 de enero, Itaipú dio a conocer algunos montos y obras que realizó mediante los gastos sociales en el año 2025. Sin embargo, dicho informe no daba detalles, sino que a grandes rasgos citaba algunos números y conceptos de inversiones. Por tanto, ABC consultó al asesor de comunicación de la binacional, José Luis Rodríguez Tornaco, las cifras desembolsadas en cada uno de los ítems que mencionaban en su reciente publicación.

Con los datos que brindó el funcionario, se deduce que la entidad destinó una cifra que supera los US$ 1.260 millones en diversos rubros. Este esquema de “estado paralelo” se consolida con inversiones que van desde los US$ 700 millones en obras públicas hasta los US$ 400 millones en el sistema de salud.

En el desglose de los ítems invertidos, Rodríguez Tornaco dio algunas informaciones, pero indicó que los pormenores deben ser consultados con el Parque Tecnológico Itaipú (PTI) y la Fundación Tesãi. Cabe mencionar que estas instituciones actúan como brazos ejecutores del dinero de Itaipú, y que, con frecuencia, escapan al escrutinio directo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En salud: US$ 400 millones

En el ámbito sanitario, la binacional se jacta de haber inyectado US$ 400 millones. El informe oficial destaca el equipamiento de los hospitales generales de Itapúa (Sur) y Coronel Oviedo, además de la entrega de 217 ambulancias y 30 mamógrafos. El asesor confirmó que estas entregas ya finalizaron, junto con las obras en nefrología del Hospital Acosta Ñu e imágenes del Hospital San Jorge. En tanto que obras en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) y el Hospital del Trauma están “en ejecución”.

Educación: US$ 17 millones

En educación, la inversión fue de US$ 17 millones para la reparación de instituciones como el Colegio Nacional de la Capital (CNC) y el Colegio Técnico Nacional (CTN), además de la promesa de 17 Centros Educativos Modelo.

Obras públicas: US$ 700 millones

El rubro de obras públicas es el más abultado, con US$ 700 millones comprometidos en 2025. Aquí se incluye el “Plan 1.000” para infraestructura vial y trabajos específicos como la duplicación de la ruta D025 y las alcantarillas en la avenida Elizardo Aquino (Tape Tuja), en Luque.

Cargadores y Planta solar

Llama la atención el gasto de US$ 4 millones destinados exclusivamente a estaciones de carga para los buses eléctricos donados por Taiwán, un monto que parece desproporcionado si se considera que la Planta Solar Flotante en el embalse apenas requirió US$ 1 millón.

Para cultura: US$ 6 millones

En el plano cultural, se destinaron US$ 6 millones para la recuperación de sitios históricos como La Recova en Asunción y templos en Yaguarón e Isla Umbú, además de estaciones ferroviarias en Areguá, Ybytymí y San Salvador.

Viviendas: US$ 50 millones

Por otra parte, dijo que US$ 50 millones fueron asignados a viviendas sociales coordinadas con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Seguridad: US$ 90 millones

La seguridad nacional no quedó fuera, con una asignación de US$ 90 millones. Rodríguez Tornaco confirmó la entrega de 600 patrulleras, 1.000 motocicletas y equipos tácticos para la Policía Nacional.

No obstante, el esquema de compras directas a través de Itaipú priva a la ciudadanía de conocer si estos precios fueron los más competitivos del mercado.