Bonos externos: Paraguay ya transfirió US$ 8.005 millones y mantiene US$ 237 millones en el BCP

Del total de bonos emitido y conforme con los últimos datos disponibles de la cartera fiscal, los recursos efectivamente transferidos alcanzan US$ 8.005,3 millones, lo que implica un alto nivel de ejecución, superior al 96% del monto total colocado. Esta cifra sugiere que la mayor parte de los fondos ya fue canalizada hacia los fines previstos, principalmente transferencias a Organismos y Entidades del Estado (OEE), pago de amortizaciones de deuda y financiamiento de programas específicos contemplados en las leyes de emisión.

No obstante, los datos muestran un saldo de US$ 237,2 millones depositado en el Banco Central del Paraguay (BCP), recursos que corresponden a emisiones recientes o a tramos aún no ejecutados, lo que refleja el desfasaje temporal habitual entre la colocación de bonos y su utilización efectiva.

En cuanto a los costos asociados a las emisiones, estos suman US$ 17,7 millones, dato que sugiere condiciones financieras relativamente favorables.

Asimismo, el detalle de las emisiones destinadas a amortización y administración de pasivos muestra que, en particular, una parte significativa de la última emisión se destinó al pago de amortizaciones, a la administración de pasivos y al financiamiento del Presupuesto General de la Nación, lo que evidencia un uso mixto de los recursos entre refinanciamiento y gasto público.

El nivel de transferencia de los fondos emitidos indica que el endeudamiento externo se encuentra estrechamente vinculado a la ejecución fiscal. Al mismo tiempo, los saldos aún depositados en el Banco Central del Paraguay actuarían como un colchón de liquidez que puede contribuir a una gestión más ordenada del flujo de recursos.

Finalmente, los datos del Ministerio de Economía y Finanzas muestran una política de endeudamiento activa marcado por el desafío de asegurar que la aplicación de estos fondos se traduzca en mejoras sostenibles en infraestructura, servicios públicos y gestión de pasivos, de modo que contribuya efectivamente al fortalecimiento de las finanzas públicas y al crecimiento, así como al desarrollo económico del país.

