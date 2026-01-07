Vuelos de Asunción a Europa siguen vigentes pese a frío extremo y nieve

Un frío extremo con temperaturas de hasta -35 º C y nieve afecta a París y varias otras ciudades de Europa.

Esto obligó a varios aeropuertos de la región a cancelar los vuelos debido a las condiciones climáticas que afectan a la zona.

Sin embargo, Asunción, que tiene conexión con Madrid, España, sigue manteniendo la frecuencia normal de viajes, debido a que no recibieron informes de cancelaciones ni de condiciones adversas para aterrizar, según confirmó Rubén Aguilar, director de aeropuertos de la Dinac.

“El caso de Asunción, nosotros tenemos un solo vuelo que va directo a Europa. Hay otras compañías que hacen conexiones a través de São Paulo, Buenos Aires o Santiago de Chile, que van a Europa, pero estas son conexiones. Las compañías aéreas, si hay alguna dificultad para que ellos puedan tomar esas conexiones, seguramente ya están coordinando con los pasajeros”, detalló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Air Europa celebra 10 años uniendo Paraguay con el mundo

Air Europa no suspende viajes

Agregó que la compañía Air Europa, que es la que tiene la conexión directa de Asunción con Madrid, incluso tiene un vuelo en el que los pasajeros hicieron el check in.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo acabo de hablar con la jefa de base y me dijo que ese vuelo va a salir. De Asunción va a despegar un vuelo normal, de hecho seguramente ellos ya tienen prevista una alternativa en caso de que por A o B motivo no puedan llegar a Madrid, eso es normal en la aviación, ya tienen que estar previendo de acuerdo a las condiciones climáticas de los aeropuertos que están designados como alternativa, pero ya en Europa”, indicó.

Explicó que queda a cargo de cada compañía ver las conexiones en caso de que exista una demora por cuestiones climáticas, como en este caso, la nieve.

“Madrid, que yo tenía también conexiones allá, la temperatura está, creo que por 1 grado o 2 grados bajo cero, había nieve, pero no tanto como para cancelar ese destino. Hoy llegó el vuelo normalmente de Europa y se están preparando para salir otra vez”, concluyó.