Cámara de Comercio de Paraguay celebra firma del acuerdo Mercosur-UE

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con países del Mercosur este viernes. El mismo traerá muchos beneficios a la región, sobre todo a Paraguay.

Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio, dijo que este tipo de acuerdos genera una reducción de los aranceles, y en consecuencia, la reducción de precios. A modo de citar un ejemplo, se podría lograr la reducción del precio de la carne, ya que estos acuerdos internacionales reducen las tarifas de importación en busca de que el consumidor final tenga opciones de productos, tanto de Europa para el Mercosur, como de Mercosur para Europa.

Ricardo Dos Santos, presidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios de Paraguay, afirmó que es un evento político muy importante, ya que por primera vez el Ejecutivo de la Unión Europea reconoce el acuerdo y es un paso crucial para concretar el comercio.

“El paso grande es acceder con mejores condiciones impositivas a determinados rubros de exportación. La gran puerta es la exportación paraguaya y de la Cámara de Comercio y Servicios, obviamente, todo lo que está detrás de la exportación, transporte, despachos, financiamiento, porque toda la cadena de exportación de los frigoríficos está inmensamente apalancada en el sector financiero y genera un montón de trabajo para todos los servicios logísticos”, destacó.

Judicialización de la firma

La firma del acuerdo fue objetada por cinco países: Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda, además de la abstención de Bélgica, de los cuales, algunos parlamentarios ya anunciaron que judicializarían la firma del acuerdo.

Independiente a este escenario, para Dos Santos es muy importante la firma del acuerdo, ya que es un paso importante y ahora quedaría pendiente que la misma sea aprobada por el Parlamento Europeo.

“Es un paso político importante, realmente que el liderazgo de la Unión Europea vaya con el voto contrario de países tan poderosos y que sabemos, Francia siempre liderando la oposición, con algunas posturas muy diferentes a las que nos permitieron a Paraguay y nos permiten a Paraguay seguir saliendo la pobreza, sobre todo en el sector agro, producción de ganado, etcétera, pero es una posición muy firme de liderazgo de la Unión Europea, ir adelante con el acuerdo, venir a Paraguay para firmar”, agregó.

Destacó que la firma del acuerdo es una oportunidad de Paraguay de mostrarse al mundo, por lo que tenemos que estar muy contentos como paraguayos por el logro del Mercosur en bloque.

“El Mercosur fue durante los años perdiendo un poquitito más de vidriera política. Sabemos las diferencias que hubieron muchas veces entre Paraguay y los otros miembros de Mercosur. Ahora Brasil y Argentina con posiciones políticas tan opuestas, etcétera, etcétera. Yo creo que es una oportunidad para que el Mercosur otra vez pueda alinear intereses en común, independiente a las posiciones que puedan estar encontradas”, refirió.