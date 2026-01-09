Acuerdo UE - Mercosur: ¿cuáles serán los beneficios?

A través de agencias internacionales de noticias se dio a conocer que la Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con países del Mercosur este viernes. El presidente Santiago Peña habló brevemente al respecto esta mañana.

“Este es el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, en la historia de la humanidad, nunca antes se había acordado. Creo que Paraguay es una enorme oportunidad, nosotros lo hemos defendido”, manifestó durante un evento de entrega de kits escolares.

Por su parte, el ministro Javier Giménez señaló que esperan la notificación oficial, pese a que ya vieron la información en medios internacionales. Señaló que aún no está definida la fecha exacta de la firma.

¿Se va a vender carne europea en Paraguay?

Con respecto a los beneficios, dijo que este tipo de acuerdos genera una reducción de los aranceles. “En todo caso lo que va a hacer es mejorar el precio de la carne. ¿Quién te dice que no podamos importar carne de alguna finca de Europa para vender en nuestros supermercados y viceversa?“, planteó.

Dijo que precisamente lo que hacen estos acuerdos internacionales es bajar las tarifas de importación en busca de que el consumidor final tenga opciones de productos, que vengan de Europa para el Mercosur y que vayan de Mercosur para Europa.

