Catastro recibe desde hoy sólo trámites en papel: vea hasta cuándo se extiende la medida

La Dirección General del Servicio Nacional de Catastro (DGSNC), dependiente de la Gerencia General del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que las solicitudes de informes de avalúo fiscal y de provisión de datos del sistema catastral serán recibidas de forma presencial en la sede de la Dirección General de los Registros Públicos, ubicada en la Avda. Eusebio Ayala 4467 de la capital, así como en las agencias regionales de Ciudad del Este, Concepción y Encarnación.

La cartera económica explicó que esta medida se implementa para gestionar los procesos de estructuración de trámites catastrales en formato digital, necesarios para la puesta en marcha de la Ley N° 7424/2024.

Dicha normativa crea el “Sistema Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional”, el cual entrará en vigencia plena el 14 de enero de 2026.

Asimismo, desde el MEF detallan que esta suspensión busca asegurar los recaudos para la estructuración de la mesa de entrada unificada, pieza clave en la implementación del nuevo sistema.

