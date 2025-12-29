RUN terminará con la “eterna lucha” entre Catastro y Registros Públicos, aseguran

La Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Departamento de Geodesia y Agrimensura, la Dirección Nacional de Catastro y la Dirección de Marcas y Señales comenzarán a operar bajo el Registro Unificado Nacional (RUN) a partir del 15 de enero.

“La idea es que todos los registros jurídicos más importantes de bienes registrables estén en una sola institución”, afirmó la directora de la DGRP, Lourdes González -quien asumirá el rol de gerente superior del nuevo organismo-, al explicar el objetivo central del RUN.

González precisó que la oficina central del RUN funcionará en el KM5, en la avenida Eusebio Ayala, donde hoy opera Registros Públicos.

Acotó que hoy se inicia el traslado físico de las mesas de entrada de Catastro y que, a partir del 2 de enero, esa dependencia atenderá al público en esa misma sede, que pasará a ser la casa central del RUN. “Lo que pretendemos es que toda la base esté allí”, sostuvo.

El fin de la descoordinación

La directora remarcó que la unificación entre Catastro y Registros Públicos permitirá reducir de manera significativa la burocracia, ya que ambos organismos pasarán a regirse por una única directriz institucional.

Según González, los mayores conflictos se daban precisamente entre Catastro y Registros Públicos, debido a que cada institución aplicaba criterios técnicos distintos. Reconoció que esa falta de descoordinación generaba rechazos cruzados, demoras y un circuito confuso para los usuarios.

“Los mayores problemas son entre Catastro y Registros Públicos porque los criterios técnicos se manejan con directrices diferentes. Ahora habrá un único cacique”, indicó.

En ese sentido, resaltó que con el RUN se termina la histórica descoordinación entre Catastro, Geodesia y Registros Públicos, una situación que -reconoció- “volvía loco” al usuario.

Un estándar único

La directora subrayó que, bajo el nuevo esquema, todos los trámites se manejarán con un mismo estándar técnico y documental, lo que evitará que los usuarios sean derivados de una institución a otra, como ocurre actualmente.

“Ahora, se va a manejar sobre un solo estándar, un solo documento y con eso ya no habrá la excusa de que te digan que vayas a Catastro o Registro de Inmuebles como hoy día ocurre”, dijo.

Señaló que el objetivo es avanzar hacia la interoperabilidad plena de las bases de datos. Estimó que, en un plazo aproximado de un año, Catastro y el Registro de Inmuebles podrían compartir información de manera integrada y eficiente.