Fetram celebran ley de reforma del transporte e insta a su pronta reglamentación

La ley de reforma del transporte público de pasajeros, que “redefine la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica partes sustanciales del marco normativo vigente (Ley Nº 1590/2000)” fue promulgada oficialmente por el presidente Santiago Peña este miércoles.

El sector que más se opone a tres de los artículos de la ley es el de los trabajadores, específicamente al artículo 20, que declara el transporte metropolitano como “servicio público imprescindible”, habilitando sanciones en caso de no cumplir con el porcentaje mínimo del 60% de los buses en todos los horarios, además del artículo 39, que exige a los nuevos concesionarios incorporar únicamente a todos los trabajadores con al menos dos años de antigüedad.

Sin embargo, hoy desde Fetram emitieron un comunicado en el que los empresarios aglutinados en este gremio celebraron “con entusiasmo” la promulgación de la ley de reforma, ya que entiende que la misma como un hito fundamental dentro de un proceso más amplio de cambios estructurales que el sistema necesita.

“Somos conscientes que es el primer gran paso hacia un camino que requerirá compromiso, diálogo y trabajo sostenido. Sin embargo, estamos convencidos de que esta Ley abrirá nuevas oportunidades para mejorar, modernizar y dignificar el servicio de transporte público, poniendo en el centro a la ciudadanía y su experiencia diaria de movilidad”, sostienen.

Instan a reglamentar la ley

Agregan que desde la federación impulsan e instan al Gobierno a que reglamente la ley a fin de iniciar su aplicación en el menor plazo posible, además de reafirmar su compromiso de acompañar activamente el proceso de implementación, prestándose a colaborar “de manera constructiva” con los distintos actores involucrados y aportando desde su experiencia al mejoramiento del sistema de transporte metropolitano.

“Seguiremos trabajando con convicción y sin bajar los brazos, hasta alcanzar el cambio profundo que la ciudadanía merece: un transporte más eficiente, humano, accesible y alineado con las necesidades reales de la gente”, concluyen.

Los choferes anunciaron varias acciones contra la reforma, siendo la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la primera, la convocatoria a una huelga general para marzo o abril y la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

La Fetram está compuesta por Magno (Líneas 12, 43, 29), Ximex S.A. (Línea 44), Aregüeña S.A. (Línea 111), San Isidro (Líneas 48, 51, 85) e Ypacaraí Transporte S.A. (Línea 242).