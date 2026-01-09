Reforma del Transporte: las promesas del Gobierno para este 2026

En medio de las críticas y las dudas que surgen tras la promulgación de la ley denominada de “reforma del transporte público“, el titular del Viceministerio de Transporte aseguró que se incorporarán muchos cambios.

Primeramente, anunció que se va a licitar la compra de buses cero kilómetro, tanto eléctricos como a combustión, equipados con “tecnología de punta y mayores condiciones de confort” y seguridad.

Fernández sostuvo que estos nuevos corredores implicarán más buses en circulación, lo que se traducirá en una reducción del tiempo de espera y una mejora en la frecuencia del servicio. Además, afirmó que los usuarios dejarán de viajar en buses chatarra, que suelen sufrir desperfectos mecánicos o interrupciones en el trayecto.

Carriles exclusivos

Como otro eje “visible” de esta reforma, para este 2026, el viceministro anunció que se habilitarán y mejorarán carriles exclusivos para buses, con el objetivo de acelerar la circulación del transporte público. Entre los proyectos mencionados figuran intervenciones en la zona de Transchaco, Eusebio Ayala–Mariscal Estigarribia y un nuevo carril desde J. Augusto Saldívar hasta San Lorenzo.

La meta oficial es que, hacia finales del 2026, el área metropolitana cuente con al menos tres carriles exclusivos operativos, además de carriles de aceleración en sectores donde no sea posible construir corredores largos.

Cambios en el esquema de subsidios, pero solo para una zona del país

En cuanto al subsidio, el viceministro anunció que el Gobierno apunta a un nuevo modelo de pago por kilómetro recorrido, que será definido mediante procesos de licitación. Afirmó que las empresas operadoras competirán por ofrecer el menor costo por kilómetro.

Para ello, el Viceministerio dijo que trabajan con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el diseño de mecanismos que permitan mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Sin embargo, estos subsidios estatales seguirán beneficiando solo a Asunción y ciudades del área metropolitana (Aproximadamente 26 municipios). Con respecto a las críticas relacionadas a que solo benefician a un sector de la población, manifestó que es el de mayor “importancia” a nivel de demanda y que es una política de Estado.

“El subsidio genera un gran impacto en la movilidad de la gente”, aseguró.

Expansión a nuevas áreas metropolitanas

Con respecto a los planes para el resto del país, más allá de solo unas pocas ciudades, Fernández aseguró que la ley vigente permite crear nuevas áreas metropolitanas en otras regiones del país, como Encarnación o Ciudad del Este, siempre que existan estudios de movilidad que lo justifiquen.

Según afirmó, este proceso podrá realizarse de manera paralela a la implementación en Central, pero confirmó que no hay planes a corto plazo con respecto al resto del país.

Más control y uso de tecnología

En otro momento de la entrevista, Fernández también aseguró que la reforma implicará un control más estricto y tecnológico del sistema, gracias a la incorporación plena de datos GPS de los buses al centro de monitoreo. Dijo que esto permitirá verificar si las unidades salen en la cantidad y frecuencia exigidas, y aplicar sanciones a las empresas que incumplan.

Según explicó, el sistema permitirá saber en tiempo real dónde están los buses, si completan sus recorridos y si respetan los horarios establecidos, algo que antes no era posible de manera integral.

¿Qué promete el Gobierno de forma concreta?

Según las declaraciones del Viceministro de Transporte, la reforma del transporte público ya “está en marcha” y generará sobre todo cambios reales en aproximadamente tres años.

Las medidas concretas a corto plazo serán:

Compra de nuevos buses con fondos públicos.

Habilitación de nuevos corredores.

Habilitación de más carriles exclusivos.

Mejoras en la infraestructura vial.

Cambios en el sistema de subsidios.

Mayor control de los trayectos y el cumplimiento de los mismos.

El viceministro dijo que estudios demuestran que se necesitan unos 300 nuevos buses en el área metropolitana, para “tener una frecuencia que no deje a la gente esperando”.

Sin embargo, confirmó que en los últimos años la flota de buses disminuyó de 2.400 a 1.400 unidades. “Esto está en marcha, es difícil, pero está en marcha”, sentenció.