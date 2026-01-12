Acuerdo UE-Mercosur: ¿qué beneficios traería al sector de la carne?

El pasado viernes, la mayoría de los países de la Unión Europea aprobaron el tratado de comercio entre el bloque europeo y el Mercado Común del Sur (Mercosur) - compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay –, allanando el camino para la firma del acuerdo, que se daría el próximo 17 de enero en Asunción.

Se trata de un acuerdo que, en teoría, abrirá el mercado europeo, con alrededor de 700 millones de habitantes, a productos del Mercosur con nuevas ventajas y beneficios.

Sin embargo, a pesar de que los países del Mercosur ya lograron un consenso para ratificar el acuerdo luego de su firma, este también debe ser ratificado por la Eurocámara (el Parlamento Europeo) antes de entrar en vigor. Países europeos como Francia, Polonia e Irlanda han expresado oposición.

Cuota de 99 mil toneladas de carne para el Mercosur

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Mario Balmelli, representante de la Asociación Rural del Paraguay, comentó sobre los beneficios que el acuerdo podría implicar para el sector de la carne.

Balmelli explicó que actualmente Paraguay exporta alrededor del 2 por ciento de su carne al mercado europeo. Aunque el porcentaje es bajo, indicó que los cortes exportados a Europa son “los más preciados y los que mejor se pagan”.

Con la firma del acuerdo con la Unión Europea se establece una cuota de 99.000 toneladas de carne que puede ser exportada del Mercosur al bloque europeo, una cuota que debe ser distribuida entre los cuatro países sudamericanos.

Según las reglas del Mercosur, a Paraguay le debería corresponder el 25 por ciento de esa cuota de 99.000 toneladas y el gobierno del presidente Santiago Peña deberá negociar para que eso se cumpla, dijo Balmelli.

Salvaguardas de la Unión Europea

El acuerdo Mercosur-Unión Europea ha enfrentado resistencia de los sectores agrícolas de varios países del bloque europeo, lo que llevó a la promesa por parte de las autoridades europeas de la introducción de “salvaguardas” para proteger a los productores europeos de los efectos comerciales de la eventual entrada en mayor proporción de productos sudamericanos a su mercado.

Esas “salvaguardas”, cuyo alcance aún no está claro, han causado preocupación en algunos sectores productivos de Paraguay.

“No está a mi alcance evaluar si el gobierno va a tener la fuerza para evitar que salvaguardas sean firmadas, todos somos conscientes de que estas deben ser evitadas para que esto realmente se constituya en una apertura”, dijo al respecto Balmelli.

Señaló que Paraguay tiene una “fuerza limitada” en el Mercosur y opinó que el gobierno debe “buscar convencer a los grandes países del Mercosur y con ellos negociar estas condiciones”.