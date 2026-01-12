UIP respalda el acuerdo UE-Mercosur y reclama políticas activas para competir

Tras un proceso de negociación de 25 años, la Unión Europea otorgó la aprobación política definitiva al acuerdo con el Mercosur. Este pacto, que integra un mercado de 700 millones de personas, se oficializará el próximo 17 de enero en Asunción.

Desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) expresaron que el tratado abre el acceso a un mercado “amplio, sofisticado y exigente”, donde atributos como la calidad, la trazabilidad y la sostenibilidad son determinantes.

Directivos del gremio estiman que el acuerdo impulsará la modernización tecnológica y la integración en cadenas globales, también advierten que este potencial está condicionado por la realidad local.

Al respecto, mencionaron que las deficiencias en infraestructura, logística y financiamiento representan obstáculos críticos que Paraguay debe resolver para ganar competitividad real.

“Para que la industria nacional pueda competir en mejores condiciones, el acuerdo debe ir acompañado de políticas públicas activas de competitividad, que incluyan incentivos a la inversión productiva, apoyo a las pymes industriales, fortalecimiento de la formación técnica, innovación y una agenda clara de facilitación del comercio”, expresaron directivos de la UIP.

Sectores con mayor potencial

Entre los sectores manufactureros con mejores perspectivas bajo el acuerdo, la entidad destaca a la agroindustria como el principal motor, con oportunidades claras en alimentos procesados, aceites y productos cárnicos de mayor valor agregado.

En este sentido, resalta el posicionamiento del azúcar orgánica paraguaya en nichos europeos que valoran la sostenibilidad y las certificaciones socioambientales.

Asimismo, identifica con un alto potencial a la industria forestal —especialmente en madera, muebles y celulosa— para capitalizar la expansión de la base forestal local y la creciente demanda europea de materiales renovables.

Más allá de los rubros tradicionales, los industriales señalan un horizonte prometedor para productos diferenciados como la stevia y la yerba mate, que ya gozan de un posicionamiento consolidado en el consumidor europeo.

Este abanico de oportunidades para la UIP, se extiende también hacia la industria de autopartes y la maquila, sectores con potencial para insertarse en cadenas globales de valor siempre que logren escalar su producción bajo estrictos estándares técnicos.

Bajo esta misma óptica gremial, el ecosistema exportador se completa con la bioenergía, un sector donde la matriz limpia de Paraguay se alinea estratégicamente con la transición ecológica liderada por la Unión Europea.

Inversión, estándares y límites logísticos

La UIP indica que el acuerdo puede potenciar la llegada de capital europeo, citando casos de éxito actuales —como fábricas de tuberías o artículos deportivos— que ya aprovechan los regímenes de incentivos locales.

Según esta visión, el país perfila su atractivo como plataforma productiva gracias a una combinación estratégica de factores, entre los que destacan “su ubicación en el corazón de América del Sur, una mano de obra joven y competitiva en costos, y el acceso preferencial a mercados clave de la región”.

En materia de preparación, el gremio reconoce que hubo avances normativos y en cumplimiento de estándares, y destacó la creación en 2024 del Grupo Impulsor para la Trazabilidad Socioambiental, liderado por el Ministerio de Industria y Comercio.

“Observamos que muchas industrias paraguayas ya cumplen con estándares incluso más exigentes que los propuestos por la Unión Europea”, señala la entidad, citando como ejemplo al sector del cuero.

No obstante, contrapone este éxito productivo con las deficiencias del entorno: “Donde identificamos los mayores desafíos es en el ámbito de la logística y la infraestructura. Un rezago histórico en rutas, puertos y conectividad multimodal impacta directamente en la competitividad de la industria”.

La UIP advierte que las barreras no arancelarias —normativas complejas, altos costos de certificación y exigencias de trazabilidad— siguen siendo uno de los principales obstáculos para acceder al mercado europeo.

Ante este escenario, los directivos instan al Gobierno a utilizar de forma más estratégica los mecanismos de solución de controversias previstos en el acuerdo, y a fortalecer el apoyo institucional, especialmente para las pymes, mediante asistencia técnica permanente y mayor capacidad estatal en análisis regulatorio y defensa comercial.

