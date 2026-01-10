Acuerdo UE–Mercosur: el sector productivo advierte sobre salvaguarda

La asesora de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Sonia Tomassone, señaló que esperan que el acuerdo entre ambos bloques sea positivo para Paraguay y permita posicionar mejor al país en el mercado europeo.

En cambio, advirtió que generan preocupación las salvaguardias -medidas de protección comercial- que “aparecieron a última hora”, ya que aún se desconoce su alcance y el contenido del texto final. En ese contexto, afirmó que el sector se mantiene “vigilante para que las leyes nacionales no sean pisoteadas bajo ningún concepto”.

Gremios se pronunciaron tras anuncio de acuerdo UE-Mercosur

En ese sentido, semanas atrás los principales gremios productivos, mediante un comunicado conjunto, alertaron al Gobierno paraguayo sobre los riesgos que representa la cláusula de salvaguardia aprobada por la Unión Europea pocos días antes de la firma del Acuerdo UE–Mercosur.

Tomassone explicó que, para que el tratado entre en vigencia, debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y por los Congresos de los cuatro países del Mercosur. Será en ese proceso donde se verificará si todas las partes terminan aceptando el acuerdo para su entrada en vigor.

“En el caso de que se ponga en marcha, también estaremos atentos al reglamento 1115, para que no se utilice esta normativa como una barrera comercial ni se amplíe la lista de productos alcanzados”, señaló.

En esa línea, uno de los requisitos del reglamento 1115 abarca siete materias primas y sus derivados, afectando productos como cacao, café, aceite de palma, caucho, soja, madera (papel) y ganado bovino (carne y cuero). Desde el sector productivo temen que, a futuro, se incorporen más productos, como maíz, arroz, carne porcina y algodón.

Leer la letra pequeña

La representante de Capeco indicó que, al no conocerse aún el contenido de la medida de protección comercial introducida recientemente por los representantes europeos, el sector “está preocupado”.

Comentó que, según la información que manejan, algunos países de la Unión Europea tendrían la potestad de “restringir las importaciones” si estas superan entre el 8% y el 10% del volumen anual importado.

“Esto significa que, aun existiendo un acuerdo, podría haber margen para desconocerlo, situación que no debería darse. Sin embargo, como no conocemos el texto ni el alcance real de estas disposiciones, confiamos en nuestra Cancillería, en las autoridades y en los negociadores, que harán el mejor trabajo posible”, sostuvo.

Reiteró que espera que el acuerdo sea positivo para el país y contribuya a un mejor posicionamiento de Paraguay en el mercado europeo, aunque subrayó la necesidad de “leer la letra chica del acuerdo”.

Persiste cautela

A su turno, Alfred Fast, presidente de la Federación de Cooperativas de la producción (Fecoprod) mencionó que desde Paraguay persiste la cautela ante la posibilidad de concretar finalmente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un proceso de negociación que lleva más de 25 años.

Añadió que si bien existía cierto entendimiento con el que el bloque regional se mostraba conforme, el intento de incorporar en el último momento exigencias como el reglamento 1115 generó desconfianza y frenó el cierre del tratado.

Precisó que ahora la inclusión de nuevos cambios volvió a encender las alertas en el sector productivo. “La principal preocupación de Paraguay es que, una vez más, se modifiquen las reglas de juego en la etapa final de la negociación o incluso después de firmado el acuerdo”, apuntó Fast.

“Sensación de negociación desigual”

El titular de la Fecoprod destacó que, existe una sensación de negociación desigual, donde la Unión Europea impone condiciones y el Mercosur termina aceptándolas, lo que genera malestar y desconfianza. “No estamos negociando entre iguales, sino recibiendo imposiciones unilaterales”, advirtió.

Según Fast, el foco de los distintos gremios de la producción está puesto en el cuidado de las salvaguardias, ya que podrían alterar de manera significativa los términos acordados y afectar la competitividad de Paraguay.

“Se reconoce el trabajo del Gobierno y de la Cancillería, destacando una buena articulación y una negociación técnica sólida, el mensaje es claro: se debe extremar la cautela hasta el último momento y revisar con detalle el texto final que se firme. La experiencia previa obliga a mantener una posición firme, especialmente ante un socio que atraviesa tensiones internas y podría buscar compensarlas con exigencias externas”, concluyó.