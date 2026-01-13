ARP: el levantamiento de la vacunación antiaftosa no se daría en el gobierno de Peña

Tras un encuentro del sector ganadero con el Ejecutivo, se acordó construir un proceso consensuado sobre la fiebre aftosa.

El titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, mencionó que el mandatario de la República pidió al titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y a los productores sentarse a dialogar para construir un proceso “sin fecha próxima y ningún tipo de anuncio de levantamiento de la vacunación antiaftosa”, sino enfocado en desarrollar el proceso y analizar las condiciones una vez concluido.

“Por las expresiones del presidente Peña, él quiere ir observando cómo se llevará el proceso, pero lo más probable y seguro es que el levantamiento de la inmunización contra la fiebre aftosa no se dé en este gobierno”, adelantó Prieto.

Recuperar la previsibilidad

El dirigente señaló que comunicó a los miembros de la Comisión Directiva Central en la reunión de ayer lunes, que se seguirá trabajando juntos, como ya se venía haciendo, pero en una línea diferente con el Senacsa dentro del proyecto a futuro del programa de fiebre aftosa. Aseguró que esto no será una imposición del Ejecutivo al sector productivo, sino un proceso consensuado que llevará el tiempo necesario, lo que “transmite mucha tranquilidad al productor”.

“Es un paso muy importante también para recuperar la previsibilidad. Hoy el sector estaba muy preocupado y frenado porque el productor no veía que estuviéramos en condiciones de levantar la vacunación. Si contamos con un servicio sanitario sólido y eficiente, pero aún hay puntos pendientes, y a partir de ahora se ejecutarán sin la presión del tiempo”, detalló.

Sobre el diálogo con las autoridades del servicio veterinario oficial, mencionó que aún tienen pendiente una reunión para definir la hoja de ruta que seguirán. Señaló que tras el encuentro con el Poder Ejecutivo tienen algunas “cuestiones más claras” y confía en que construirán un consenso que llevará su tiempo.

Fondo de indemnización “limitado”

Entre los puntos que aún deben fortalecerse, Prieto citó la necesidad de reforzar la institución, especialmente las unidades zonales, así como definir manuales de procedimiento, protocolos de emergencia, el fondo de indemnización y el banco de vacunas.

“Existen muchas acciones aún a desarrollar, pero queremos que las etapas estén concluidas y que el productor esté consciente y preparado, con los mecanismos de activación de emergencia y los fondos disponibles, para poder reaccionar, comunicar y actuar de forma inmediata. Esa es la parte que aún está pendiente de construir”, apuntó.

Sobre los fondos de indemnización, explicó que es un aporte de los ganaderos. Advirtió que hoy es limitado, sin embargo, reconoció que existe el mecanismo para aumentar esos fondos que están definidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como “insuficiente”, debemos trabajar para tener el monto adecuado, concluyó.

El debate sobre la posibilidad de “colgar la jeringa” en Paraguay contra la aftosa inició el año pasado. Los actores del complejo cárnico iniciaron varios debates, luego los principales gremios productivos presentaron su propuesta al servicio sanitario sobre el futuro de la vacunación en Paraguay.