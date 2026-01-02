Senacsa recibe nota “sorpresiva” de ganaderos sobre la vacunación antiaftosa

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, mencionó que, tras leer la propuesta enviada por los gremios ganaderos, mantuvieron una reunión el 9 de diciembre con todos los sectores que presentaron el documento, incluyendo a las Cooperativas de Producción, el sector porcino y la Cámara Paraguaya de Carnes.

Martin comentó que el material facilitado por los ganaderos es “bastante amplio” y que solicitaron dos años más de plazo hasta 2028, para “comenzar la transición” hacia 2030, año en que Paraguay aspira a ser país libre de aftosa sin vacunación.

Lea más: Vacunación antiaftosa en Paraguay: sigue el debate sin consenso

Sorpresiva nota

Hace unos días, los distintos gremios productivos y asociaciones de las principales razas del país elaboraron una “sorpresiva” nota en la que expresan de manera “terminante e indeclinable” su rechazo absoluto a la propuesta impulsada por Senacsa durante la reunión de diciembre para avanzar en el levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa.

El documento, que se viralizó e incluye las firmas de los presidentes de los principales gremios y asociaciones de razas del Paraguay, indica que “el sector ganadero no aceptará ni acompañará ningún cambio de estatus sanitario que sea impuesto, apresurado o definido de manera unilateral”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, el titular del servicio reconoció que la postura final del sector productivo le “tomó por sorpresa”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tuvimos una reunión el 9 de diciembre, estuvieron todos los gremios y agradecieron la postura de Senacsa, porque les dijimos: vamos a vacunar hasta 2028 con algunas modificaciones en la presión vacunal”, explicó.

Mayor presión vacunal

Señaló que, en 2026, Paraguay tendrá la mayor presión vacunal de Sudamérica, situación que calificó como “no buena”. Explicó que la idea de la entidad de sanidad animal es que en 2027-2028 se realice una transición gradual, eliminando categorías de manera progresiva.

“En la reunión del 9 de diciembre agradecieron la apertura, vieron que nos parecía razonable y se conformaron dos equipos. La Asociación Rural del Paraguay (ARP) propuso crear un comité gestor, lo cual nos pareció válido, pero incluimos a todas las especies animales porque la vigilancia debe ser así, especialmente en Paraguay, que busca ser libre de aftosa sin vacunación”, detalló.

Fondos de emergencia

Agregó que también se conformó una mesa sobre los fondos de emergencia, que, aunque ya están contemplados, requieren articulación legal para su uso. Esto se realizará con la participación de abogados de los productores y de Senacsa, para luego presentar propuestas al Ministerio de Economía y, de ser necesario, modificar algún artículo de la ley, detalló.

“Propusimos estas medidas y quedaron conformes, pero no sé qué pasó la semanas anteriores, porque el 24 de diciembre recibimos la nota. Seguiremos discutiendo porque refleja la realidad de lo que está ocurriendo. No nos cerramos, porque demostramos apertura y dimos dos años más”, relató.

Continuarán las discusiones

En ese marco, explicó que actualmente, con los profesionales disponibles, es posible realizar la migración de estatus en un año, ya no serían necesarios dos años, situación respaldada por expertos internacionales. Además, las discusiones continuarán, ya que Brasil, que dejó de vacunar hace varios años, sigue dialogando sobre su estatus de país libre de aftosa sin vacunación.

Lea más: Productores bovinos rechazan levantar la vacunación contra la fiebre aftosa

Sobre si existe un límite de tiempo para dejar de vacunar, Martin indicó que ellos propusieron una fecha, pero las conversaciones continuarán a través de la mesa de trabajo. “El sector ganadero participa en las reuniones, pero cuando salen de la sala, tienen otra opinión”, cuestionó.

“Tenemos que sincerarnos para ver qué está pasando. Desde 2017 venimos trabajando en este tema. El levantamiento de la vacunación es una realidad con la que tendremos que convivir”, afirmó.