Vacunación antiaftosa en Paraguay: sigue el debate sin consenso

El sector ganadero presentó, a inicios de diciembre, al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) su postura sobre el futuro de la vacunación contra la aftosa. El documento fue analizado por el servicio veterinario oficial y devuelto al sector productivo.

El secretario general de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Martín Filártiga, comentó que recibieron una contrapropuesta por parte del Senacsa, respondiendo a lo planteado por el sector productivo.

Filártiga señaló que todos los actores principales del rubro mantuvieron una reunión: presidentes de las razas de ganado, representantes de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC), el Consorcio de Ganaderos de Experimentación Agropecuaria (CEA) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Manifestó que todos estos gremios mantienen una posición consensuada sobre el tema, la cual facilitarán nuevamente al servicio veterinario oficial.

Involucrar a más entidades

El ruralista aclaró que, más que las fechas para dejar de inmunizar contra la enfermedad, lo que realmente les “preocupa” son otras cuestiones. Analizan que un cambio de estatus al dejar de inmunizar involucra a muchas más entidades, no solamente a la autoridad sanitaria.

“Existen otras cuestiones que debemos cumplir y tener bien definidas y afinadas para poder dar el paso de dejar de vacunar”, explicó el productor.

Agregó que, actualmente, no existe ningún beneficio económico por dejar de inmunizar, ya que ningún mercado exige a Paraguay “colgar la jeringa”.

“No hay beneficios económicos”

Según Filártiga, desde el sector no observan, por más “mínimo que sea el riesgo”, la necesidad de dar ese paso. Sin embargo, dijo que están abiertos y agradecen la disposición del Senacsa para trabajar y coordinar, de manera de estar 100% preparados cuando llegue el momento de tomar la decisión de cambiar de estatus sanitario a libre de aftosa sin vacunación.

Indemnización por brote de aftosa

En cuanto a un auxilio financiero en caso de dejar de inmunizar y que ocurra un brote, explicó que, existen fondos previstos para indemnización en este tipo de eventos. Sin embargo, estos recursos provienen principalmente de los propios ganaderos, a través de lo que pagan en las guías de venta de ganado, y también de la industria mediante las exportaciones de carne. Es decir, la financiación depende de quienes están dentro del sector.

“El problema es que el monto estipulado en la ley es ridículo. Una de las cuestiones que habría que cambiar para avanzar hacia otro estatus es este punto”, concluyó.