ANDE descalifica a la oferta más barata para la construcción de la subestación Carmelo Peralta

La millonaria licitación de la ANDE para la construcción e interconexión de la subestación Carmelo Peralta se convirtió en un laberinto financiero y jurídico que amenaza con postergar una importante infraestructura para el Chaco. El motivo no radica en la capacidad técnica de las constructoras, sino en un decimal de diferencia en las tasas de interés ofertadas, las cuales superaron los límites establecidos por el Banco Central del Paraguay (BCP), según indican.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), mediante la Resolución número 4298/2025, anuló la adjudicación inicial del proyecto tras calificar de deficiente el informe de evaluación previo. Ordenó a la empresa estatal a realizar un análisis más profundo de las tasas de interés implícitas en los flujos de pagos propuestos por los oferentes, bajo la modalidad de leasing operativo.

En respuesta, el Comité de Evaluación de la ANDE, integrado por los ingenieros Jorge Amarilla Cañete y Rose Marie Gil de Stark, junto a la abogada Juana Benítez, emitió un dictamen técnico que aplica con rigor matemático las reglas del Pliego de Bases y Condiciones.

Tasa de interés, la discordia

El punto de quiebre de esta licitación, identificada con el ID número 458.984, es el tope financiero impuesto por la convocante. Según las bases del concurso, la tasa de interés de las ofertas no puede superar el promedio ponderado para préstamos comerciales mayores a un año publicado por el BCP, que al momento de la apertura de los sobres se situaba en 11,24%.

Esta barrera técnica eliminó a dos de los competidores más fuertes en términos de precio. El Consorcio Chaco Boreal, integrado por las firmas Tecnoedil, Ocho A y TOCSA, había presentado la propuesta más económica, con un total de G. 321.044.402.659. Sin embargo, el análisis financiero detallado de la ANDE determinó que su tasa de interés nominal se ubicó en 11,250%, apenas un 0,01% por encima del límite máximo permitido.

A pesar de ser la oferta más económica, el Comité Evaluador concluyó que su descalificación es imperativa debido al incumplimiento de los requisitos financieros estrictos del pliego.

Por otro lado, la firma Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.), que fue la que impulsó la protesta ante la DNCP logrando frenar el proceso en diciembre pasado, terminó siendo eliminada también. El nuevo cálculo de intereses ordenado por el ente regulador reveló que la tasa de T&C S.A. asciende a 11,338%, cifra que también sobrepasa el techo del 11,24% fijado por la referencia del BCP.

Costosa, pero tasa menor

En este escenario de exclusiones, el Consorcio Alianza Chaco, conformado por las empresas CIE S.A. y Concret-Mix S.A., emerge como el principal beneficiado de la reevaluación. Aunque su oferta de G. 459.626.915.875 es significativamente más costosa que la del Consorcio Chaco Boreal, su estructura financiera fue calificada como la más eficiente por la ANDE.

Con una tasa de interés del 10,681%, este consorcio se mantiene dentro de los márgenes legales y financieros exigidos, lo que lo posiciona en la primera línea para quedarse con el contrato.

El informe técnico de la ANDE defiende con énfasis los criterios aplicados, señalando que la inclusión de los impuestos en el cálculo de las tasas es una práctica sólida y coherente con las erogaciones reales que debe realizar la institución.

El documento aclara que, incluso si se excluyera el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del análisis, los resultados porcentuales de las tasas de interés no variarían, ratificando así la descalificación de los oferentes que excedieron el límite.

La subestación Carmelo Peralta es una infraestructura es considerada vital para garantizar la estabilidad eléctrica en una zona de expansión económica, como lo es el Chaco. La decisión final queda ahora en manos de la presidencia de la ANDE, que deberá decidir si prosigue con la adjudicación a una oferta más cara, pero financieramente apta, o si estas descalificaciones abre la puerta a una nueva oleada de protestas y retrasos administrativos.