Maquila de Paraguay tiene mucho que ofrecer a Europa, afirma titular del sector

Este sábado se llevará a cabo la firma en Paraguay el acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE), para dar paso a la creación del mercado más grande del mundo.

Karina Daher, presidenta de la Cámara de Maquiladora, expresó sus expectativas sobre el acuerdo, apuntando que esto abrirá grandes puertas para el país.

“Una vidriera que se está abriendo y una oportunidad especial para las exportaciones y para la diversificación de mercados. Para atraer mayor tecnología, capacitaciones y todo lo que conlleva la cantidad de oportunidades que vamos a tener a partir de ahora”, comentó.

Ante la consulta de si Paraguay tiene mucho para ofrecer a Europa, sostuvo: “Sin duda, en especial el sector maquila. Estamos potenciando todo lo que es el sector de autopartes, confección textil y muchos rubros más, dentro de los 26 que tenemos para promocionar y ser embajadores de nuestro país a través de nuestros productos y servicios”.

Con respecto a cuándo se podría comenzar a ver resultados de este acuerdo, la presidente a de la Cámara de Maquiladora expresó que se están preparando para ser grandes protagonistas a partir del semestre que viene.

“El sector plástico es un rubro que ha crecido bastante y que se ha diversificado bastante a través de los años”, destacó.

Para finalizar, mencionó que la nueva ley de maquila fue sancionada justo a tiempo. “Creemos que fue justo a tiempo que se haya modernizado esta ley. Considero que la misma que fue previendo este posible acuerdo, que sin dudas, va a abrir grandes puertas”.