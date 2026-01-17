El desafío para Paraguay con el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Tras casi 25 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firman un acuerdo de comercio entre los bloques, a realizarse este sábado a las 11:00 en el Banco Central del Paraguay (BCP).

De acuerdo con el excanciller Federico González, se cierra un proceso que se inició hace 25 años e incluso más, si se tienen en cuenta las primeras conversaciones.

Dijo que el acuerdo representa una gran oportunidad para Paraguay para acercar sus productos al mercado europeo a través del Mercosur, ya que por sí solo sería más complicado al ser un país chico.

Destacó que esta firma representa también un gran desafío para el país, ya que debe empezar a industrializarse más para mejorar su competitividad dentro de un mercado tan exigente como el europeo. Los sectores paraguayos que se verán más beneficiados son la agricultura y ganadería.

“Desde Paraguay, lo que hace este acuerdo es abrirnos la posibilidad de entrar en un mercado muy exigente. Es una posibilidad excelente, pero que trae muchos desafíos”, reiteró.

Aprobación de los parlamentos

Tras la firma del acuerdo de este sábado, el mismo deberá ser aprobado por los parlamentos de los países miembros de ambos bloques regionales.

Para González, el Congreso de Paraguay no sería problema al igual que los demás del Mercosur, no así en el Parlamento Europeo. Dijo que la UE es un mercado muy proteccionista, con productores que reaccionan en contra del acuerdo para, según el excanciller, mejorar los beneficios que actualmente reciben.

Expresó que el acuerdo Mercosur – UE se centra en los pilares político, cooperativo y comercial, y que este último fue el que llevó más tiempo concretar por las asimetrías en el mercado europeo. Además, esta unión obliga a sus pares a mantener las cláusulas democráticas en sus respectivos países.

“Es un mercado enorme con precios muy interesantes. Tenemos que ir asumiendo estas responsabilidades como el de mejorar la calidad de nuestros productos”, sentenció.

Ausencia de Lula en firma del acuerdo con la UE

El diplomático consideró que la ausencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la firma del acuerdo de hoy en Paraguay trasmite una imagen negativa dentro del acuerdo.

De acuerdo con datos que se maneja, Lula quería que este pacto se firmara en diciembre durante su presidencia Pro tempore del Mercosur, al ser él uno de los artífices de este gran acuerdo.

Sin embargo, ante la falta de respuesta de la UE durante ese periodo, dándose recién ahora, el mandatario brasileño respondió con su ausencia, aunque prevé enviar a sus representantes.

Consideró además negativo que no haya una buena relación entre los presidentes de la región, y recordó que la inauguración del Puente de la Integración entre Brasil y Paraguay se realizó por separado.

Dijo haberse sorprendido cuando el presidente Santiago Peña reclamara a Lula y los cancilleres de Paraguay y Brasil el no haber logrado unificar la agenda de ambos mandatarios para la referida inauguración y hasta sugirió a Lula que intercambien números de teléfono para próximos encuentros.

Al respecto, González dijo que antes era “normal” que los presidentes de la región tengan los números de teléfono de sus pares para una conversación directa.

Influencia de Trump en acuerdo Mercosur - UE

Para González, la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el mercado internacional con sanciones arancelarias y amenazas de intervenciones ha influenciado en que la UE busque nuevos aliados comerciales, por lo que se logró el pacto con el Mercosur.

“El presidente Trump está por cumplir su primer año de Gobierno. Es mucho lo que cambió desde que asumió. Eso afectó el cambio de posición de la razonabilidad de un acuerdo (de la UE) con el Mercosur, atendiendo las medidas que se le aplica al mercado europeo para meter sus productos a Estados Unidos”, concluyó.