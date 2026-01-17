EN VIVO: Mercosur y Unión Europea firman hoy en Asunción su histórico acuerdo comercial

Treinta y cinco años después de la firma del Tratado de Asunción que dio vida al Mercosur, este sábado se concreta la rúbrica del acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE). La ceremonia, programada para el mediodía en el Banco Central del Paraguay, contará con la presencia de los presidentes Santiago Peña, Javier Milei, Yamandú Orsi y Rodrigo Paz. Aunque la jornada se ve matizada por el “vacío” protocolar del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el persistente rechazo de sectores agrícolas en países como Francia, la firma simboliza el cierre de un proceso de más de dos décadas de “idas y vueltas” diplomáticas, abriendo paso ahora a la compleja etapa de ratificación en los parlamentos nacionales.

09:00 Pros y contras: El balance de un acuerdo que redefine el comercio global

El pacto entre el Mercosur y la Unión Europea representa una oportunidad histórica de integración económica al crear un mercado de 720 millones de personas, eliminando gradualmente el 90% de los aranceles. Entre los principales beneficios destaca el impulso al sector agropecuario suramericano, que ganará acceso preferencial en productos como frutas, pescado y café, y la apertura estratégica en minerales críticos y tierras raras. Esto último es vital para la UE, que busca reducir su dependencia de China, mientras que para países como Brasil y Argentina significa atraer inversiones masivas en tecnología de transición energética.

Lea más: Pros y contras del acuerdo UE-Mercosur

Sin embargo, el camino hacia la implementación plena enfrenta resistencias significativas, especialmente por el descontento de los agricultores europeos que temen una competencia desigual. Francia y otros países han condicionado su apoyo mediante cláusulas de salvaguarda que permiten intervenir ante desequilibrios de precios. Por el lado del Mercosur, el reto reside en la reconversión industrial, ya que sectores protegidos como el automotriz deberán adaptarse a la eliminación de aranceles de hasta el 35%, aunque bajo plazos de desgravación inusualmente largos —de hasta 30 años en tecnologías limpias— para suavizar el impacto en la manufactura local.