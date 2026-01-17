Mercosur y Unión Europea firman acuerdo comercial tras décadas de negociación

En un hecho histórico los representantes del Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo comercial entre ambos bloques regionales, convirtiéndose en unos de los mercados más grandes del mundo.

Con este pacto se eliminan o reduce aranceles del comercio bilateral, se aumentan las exportaciones del Mercosur a la UE, entre otros beneficios.

Por el lado del Mercosur, los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay estamparon su firma, mientras que por la UE lo hizo el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, estuvieron presentes como testigos de honor.

Entre los mandatarios sudamericanos destacaron los presidentes Santiago Peña (Paraguay, anfitrión), Javier Milei (Argentina) y Yamandú Orsi (Uruguay), mientras que la ausencia más notable fue la del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El acuerdo abarca no solo comercio, sino también diálogo político y cooperación en áreas como desarrollo sostenible, con salvaguardias para proteger sectores sensibles como la agricultura europea.

Se espera que impulse exportaciones, atraiga inversiones y genere empleo en ambos bloques, aunque persisten preocupaciones en Europa por la competencia en productos agrícolas y en algunos sectores industriales sudamericanos.

Tras la firma, el tratado deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y los congresos nacionales de los países miembros.

Entre los expresidentes de la República del Paraguay que estuvieron presentes fueron Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y Horario Cartes (2018-2018), actual titular del Partido Colorado.