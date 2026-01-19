Acuerdo abre universo interesante para la industria maderil, señala titular de Infona

La presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, analizó a través de sus redes sociales las posibilidades del sector forestal paraguayo con el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, e indicó que se abre un universo interesante para la industria maderil.

“Para el sector forestal, es una oportunidad estratégica: más mercados, mayor valor agregado, inversión sostenible y estándares más sólidos. El desafío: convertir el acuerdo en competitividad, innovación y desarrollo real”, escribió en su red social X.

Ante la consulta sobre su publicación, explicó: “Estaba hablando más de los beneficios que puede tener este acuerdo para el sector forestal, teniendo en cuenta que el mercado de la Unión Europea está demandando mucha madera, principalmente para la fabricación de muebles y también en el área de la construcción”.

Paraguay ya exporta madera contrachapada y láminas de madera a Portugal, a Italia y a España. “Creemos que ese acuerdo puede fortalecer y hacer crecer esa exportación y que nuestros productos lleguen a menor costo”.

Los productos más exportados son puertas, marcos, pisos y todo lo que tenga que ver con aberturas para la construcción. “El producto estrella son las láminas de madera y contrachapado”.

“El año pasado rompimos el récord de 100 millones de dólares de productos forestales exportados a nivel internacional. Pero, creemos que en los próximos años, sabiendo que la implementación de este acuerdo no es inmediata, ese número podría llegar a duplicarse”, finalizó.