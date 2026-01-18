Peña rechaza críticas europeas y defiende la calidad del agro del Mercosur

El presidente de la República, Santiago Peña, defendió con firmeza la producción agropecuaria del Mercosur frente a las críticas de sectores agrícolas europeos que cuestionan la calidad y seguridad de los alimentos sudamericanos, en el marco del acuerdo comercial firmado entre el bloque regional y la Unión Europea.

En una entrevista concedida al diario español El Mundo, publicada este domingo, el mandatario rechazó las acusaciones de que los productos del Mercosur sean nocivos para la salud y aseguró que la región cumple con exigentes controles internacionales.

“Parten del desconocimiento y los prejuicios”

Peña afirmó que los cuestionamientos de productores europeos se basan en una visión distorsionada de la realidad productiva sudamericana. “Creo que esos argumentos parten de mucho desconocimiento, de prejuicio”, señaló.

Indicó que el Mercosur ha incorporado tecnología, innovación y buenas prácticas que no existían cuando Europa desarrolló su agricultura, lo que permitió avanzar hacia sistemas más eficientes y sostenibles.

Producción sin subsidios y con altos estándares

El jefe de Estado remarcó que la agricultura del Mercosur se desarrolla sin subsidios, a diferencia de la europea, lo que la hace altamente competitiva a nivel global. “Nuestra producción es eficiente, competitiva y cumple con los más altos estándares de cuidado al medio ambiente”, sostuvo.

Agregó que los países productores de carne del bloque han superado auditorías internacionales, incluidas las de la propia Unión Europea, lo que les permite acceder a mercados exigentes como la cuota Hilton.

“Somos líderes indiscutibles en alimentos”

Peña enfatizó que el Mercosur es la única región del mundo con capacidad de producir alimentos para abastecer su propia demanda y, al mismo tiempo, exportar a otras regiones. “Somos líderes indiscutibles en la producción de alimentos”, afirmó.

En ese contexto, rechazó de manera tajante que los productos sudamericanos representen un riesgo para la salud. “Si tenemos acceso a los mercados más competitivos del mundo es porque cumplimos realmente con los estándares más altos”, subrayó.

Invitación a los productores europeos

El presidente invitó a los agricultores europeos a conocer de primera mano la realidad productiva del Mercosur. “Que vengan a conocernos, que prueben nuestros productos, que vengan a producir ellos mismos; las puertas están abiertas”, expresó.

Incluso citó con humor una frase del presidente de Panamá, quien afirmó que si los europeos probaran la carne del Mercosur “se harían fans”, comentario que Peña ratificó.

Complementariedad y no confrontación

Finalmente, el mandatario sostuvo que el acuerdo Mercosur–UE debe entenderse como una oportunidad de complementariedad y no de confrontación. Reconoció que algunos sectores europeos deberán ser acompañados en el proceso de adaptación, pero insistió en que el pacto representa una ganancia para ambas partes.

“Europa gana acceso a un mercado competitivo y nosotros accedemos a tecnología y conocimiento. Tenemos que encontrar cómo complementarnos para que no haya perdedores”, concluyó.