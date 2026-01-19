Paraguay digital: uso de internet saltó de 49,7% a 81,6% en casi una década

La expansión fue particularmente acelerada a partir de 2019, cuando el indicador subió de 68,5% a 74% en 2020, en un contexto donde la pandemia impulsó el uso de herramientas digitales para trabajo, educación y consumo. Desde entonces, la tendencia se consolidó: 77% en 2021, 74,7% en 2022, 78,1% en 2023 y 81,6% en 2024, sugiriendo que el uso de internet dejó de ser un recurso complementario para convertirse en un insumo básico de la vida económica y social del país.

A nivel territorial, las diferencias siguen siendo relevantes, aunque la brecha se ha reducido. Asunción mantiene los niveles más elevados, pasando de 71,8% en 2015 a 88,9% en 2024. Central también muestra un desempeño sólido, con un crecimiento desde 60,1% hasta 87,6%. En departamentos tradicionalmente más rezagados, como San Pedro y Caazapá, el avance es todavía más llamativo: San Pedro subió de 22,3% a 72,4%, mientras que Caazapá pasó de 31,6% a 76,5%. Estos datos muestran que la digitalización dejó de ser un fenómeno exclusivamente urbano y comenzó a consolidarse en el interior del país, con implicancias directas sobre la inclusión productiva y financiera.

El cambio también se refleja en el lugar de utilización de internet. En 2015, solo el 31,7% de los usuarios se conectaba desde el hogar, proporción que trepó hasta 68,2% en 2024. Esta variación es central para entender la masificación de la conectividad fija y móvil en los hogares. En paralelo, el uso desde el trabajo aumentó de 18,6% a 23,6%, mientras que el acceso desde casas de otras personas subió de 6,6% a 27,4%, mostrando una red social de conectividad cada vez más amplia. La utilización en instituciones educativas, aunque cayó durante la pandemia, volvió a incrementarse hasta 8,7% en 2024, lo que refleja una normalización progresiva de la actividad académica presencial complementada con herramientas digitales.

Un dato clave es que el uso de internet a través de teléfonos celulares se mantiene prácticamente universal: 94,2% en 2015 y 97,7% en 2024. Esto confirma que el proceso de digitalización paraguayo es eminentemente móvil, lo que reduce barreras de acceso, pero también plantea desafíos en términos de calidad de conexión y profundidad de los servicios digitales utilizados.

Los datos oficiales confirman que Paraguay atraviesa un proceso de digitalización estructural. No se trata solo de más usuarios conectados, sino de una integración cada vez mayor de internet en actividades productivas, financieras, educativas y comerciales. Entre 2015 y 2024, el país pasó de una etapa de adopción inicial a una fase de consolidación digital, donde la conectividad se posiciona como un factor clave de competitividad, inclusión económica y modernización del tejido productivo.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones