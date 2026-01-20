Acuerdo Mercosur–UE: Maidana destaca beneficios para Paraguay

El senador Derlis Maidana se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y lo calificó como “histórico”, al considerar que permitirá al bloque regional acceder a un mercado de más de 450 millones de habitantes y consolidar vínculos con una comunidad económica estable.

En declaraciones a ABC TV, el legislador señaló que el entendimiento representa una oportunidad estratégica tanto para el Mercosur como para Paraguay. “Accedemos como bloque regional a un mercado enorme y a una comunidad económica sólida como la europea”, afirmó.

Beneficios para productos paraguayos

Maidana subrayó que, para Paraguay, el acuerdo es especialmente favorable por la liberación de alrededor de 500 productos. Entre ellos mencionó la carne porcina, el biodiésel, las autopartes y los mecanismos de defensa comercial.

“Es beneficioso para el país. Coincido con el presidente del Parlasur, Rodrigo Gamarra. Hemos visitado Europa y creo que los técnicos paraguayos están trabajando bastante bien”, expresó.

El senador sostuvo que el productor paraguayo está en condiciones de adaptarse a las exigencias del mercado europeo. “Nuestros productores están capacitados para que sus productos pasen las certificaciones europeas. Se tienen que hacer algunos ajustes, pero las empresas paraguayas ya demostraron ser competitivas en varios rubros que hoy se exportan a la Unión Europea”, indicó.

Añadió que el proceso implica un aprendizaje y un aggiornamento natural, con acompañamiento del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que trabaja en la capacitación de los productores para cumplir con los estándares requeridos. “Ese es el objetivo que anima al bloque y al Paraguay”, remarcó.

Maidana adelantó que, cuando el acuerdo llegue al Senado, se convocará a la Comisión de Relaciones Exteriores, al canciller y a los ministros de las carteras involucradas para analizar el contenido y los alcances del tratado.

“En línea general, me parece más positivo que negativo. Hay que discutirlo con seriedad, pero es una oportunidad que Paraguay no debería desaprovechar”, concluyó.