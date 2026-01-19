Estos son los aspectos de cuidado tras el acuerdo firmado entre Mercosur y la UE

Tras más de 25 años de negociaciones, este sábado se firmó el acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE), en una ceremonia celebrada en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay.

Con este pacto se eliminan o reducen aranceles del comercio bilateral, se aumentan las exportaciones del Mercosur a la UE, entre otros beneficios.

Con la intención de conocer el otro lado de la moneda, la parte con la que se debe estar alerta o tener cuidado, el excanciller, Federico González, indicó que hay tres puntos a tener muy en cuenta.

“El primero de ellos es que no es de aplicación inmediata. Esto se debe aprobar en nuestro Parlamento, que no habría inconvenientes, pero también en el Parlamento Europeo, donde sí podría haber inconvenientes”, indicó.

Como segundo aspecto están las oposiciones por parte de algunos países europeos. “Países como Francia, Polonia, Irlanda y Hungría todavía están fuertemente en contra y seguramente van a hacer todo lo posible para que no entre en vigencia”.

El tercer punto tiene relación con reglamentaciones en cuanto a temas medioambientales, de cumplimiento de reglas fitosanitarias. “Si bien las cumplimos, hay interpretaciones que señalan que no las cumplimos, de acuerdo a lo que ellos exigen”.

Ante la consulta sobre las medidas medioambientales, el excanciller profundizó: “Son medidas fitosanitarias y medidas de trazabilidad. De dónde sale tal producto o cómo se llegó a eso, ya sea en la industria textil o de la carne”.

“Acá se van a otorgar cupos y eso se divide entre los cuatro representantes del Mercosur. No es que vamos a incrementar el cien por ciento de nuestros envíos”, remarcó.

En otro momento, el doctor Federico González, expresó que otro punto para tener mucho cuidado son las salvaguardas que fueron aplicadas luego de cerrado el proceso de negociación. “Fueron exigencias de último momento y que no son tan claras. No digo que sea una amenaza, pero sí un desafío extra”.

Las salvaguardas son medidas contempladas dentro de la Organización Mundial del Comercio. Son medidas que están puestas ahí para proteger las distorsiones que se puedan generar en el mercado de un país o de un bloque por los ingresos de las mercaderías del otro país.

“Estas salvaguardas, agregadas a último momento por la Unión Europea, que no están muy claras, aplicarían a nuestros productos (Mercosur) ingresando al mercado europeo, y a los productos de la Unión Europea ingresando a nuestro mercado, si generan más del cinco por ciento de distorsión en la competencia, con relación a la producción nacional de esos países”, indicó.

“Hay aranceles, para productos nuestros y los de ellos, que van a bajar de modo inmediato. Otros van a tomar de tres a cuatro años y se estaría completando este proceso de desgravación de aranceles en alrededor de quince años”, concluyó.