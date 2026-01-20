Conatel volvió a posponer apertura de ofertas para TV digital, que estaría dirigida a mimado del Gobierno

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), presidida por Juan Carlos Duarte, volvió a postergar la apertura de sobres de la licitación para otorgar licencias de explotación del Servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT), de cobertura nacional, que debía realizarse el lunes 12 de este mes.

La nueva fecha fue establecida para el 12 de febrero próximo, que es la segunda prórroga decidida por el ente regulador en este proceso licitatorio. La convocatoria está orientada específicamente a quienes aún no cuenten con licencia, y no se exige experiencia previa en el rubro.

Según confirmó Conatel, adquirieron el pliego dos personas físicas y una persona jurídica: María Leticia Ramos Colmán, V Media SA (del Grupo Vázquez) y Eladio Giménez Vera.

El Ing. Martín Gómez López, gerente de Radiodifusión de Conatel, explicó que la postergación fue solicitada por los interesados, quienes deben presentar sus proyectos dentro del marco del llamado. No obstante, afirmó que no recordaba qué oferente específico pidió la prórroga, alegando que no es requisito que todos los interesados lo hagan.

“A todos les conviene para poder presentar un buen proyecto”, dijo y enfatizó que el plan presentado, así como el nivel de inversión serán determinantes en ell momento de la adjudicación.

Sospechas de licitación dirigida

Desde la publicación de la convocatoria, en octubre de 2025, surgieron denuncias de que el proceso estaría diseñado, al parecer, para favorecer al Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que recientemente incursionó en el sector de medios de comunicación y que busca expandirse con un canal de aire de alcance nacional.

Precisamente, V Media SA, una de las firmas interesadas en la licitación de Conatel, administra el diario La Tribuna y es dirigida por Raquel Vázquez.

Si bien el grupo evita pronunciarse sobre el proceso, es señalado como mimado del Gobierno de Santiago Peña. Incluso, según reportes oficiales, a través de Ueno Bank ha accedido a recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y obtenido contratos públicos de relevancia.

Fuentes cercanas al sector señalaron a ABC que la convocatoria estaría diseñada prácticamente a medida para que este conglomerado acceda a un canal digital de amplia cobertura.

El pliego establece que la estación principal debe instalarse en Fernando de la Mora (departamento Central), con repetidoras en Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Canindeyú, Concepción, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y San Pedro.

En total, la licitación contempla una estación base en Central y 15 repetidoras en el interior del país.

Criterios de adjudicación

La adjudicación se realizará con base en la inversión propuesta, la calidad técnica y el proyecto programático. En el aspecto económico asignarán hasta 35 puntos, según el monto de inversión; en el técnico, hasta 60 puntos, de acuerdo con la solidez del proyecto; en tanto que en el programático, hasta 5 puntos.

En el plano técnico, se exige la presentación de un proyecto detallado que incluya especificaciones del transmisor, línea de transmisión, cálculos de cobertura, fiabilidad de datos y mapas técnicos.

En el aspecto jurídico, los oferentes deberán presentar certificados de antecedentes judiciales y policiales, constancia de cumplimiento tributario, certificado de no encontrarse en quiebra y documentación que acredite no poseer licencia de televisión digital.

Las licencias para instalar, operar y explotar estaciones del Servicio de Televisión Digital Terrestre tendrán una vigencia de diez años, contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación por parte de Conatel.