EMBI: El primer año de Donald Trump reconfigura el mapa financiero de ALC

Lejos de un deterioro generalizado, la región registró una compresión significativa de los spreads soberanos, reflejando una mejora en la percepción de riesgo por parte de los inversionistas internacionales.

El indicador más utilizado para medir este fenómeno, el Emerging Markets Bond Index (EMBI) de JPMorgan, mostró que el promedio regional pasó de alrededor de 422 puntos básicos antes del inicio del mandato a cerca de 295 puntos un año después, implicando una reducción de más de 120 puntos, una magnitud relevante para países que dependen del financiamiento externo y que enfrentan históricamente primas de riesgo elevadas.

La mejora fue amplia, aunque con diferencias significativas entre países. Brasil, la principal economía de ALC, redujo su riesgo país desde aproximadamente 222 puntos hasta niveles cercanos a 191. México, altamente vinculado a la economía estadounidense, mostró una caída más marcada, pasando de unos 317 puntos a alrededor de 222. Estas reducciones reflejan una percepción de mayor estabilidad macroeconómica y de continuidad en políticas económicas que, pese a los desafíos internos, mantienen cierto grado de previsibilidad.

En economías con historiales más frágiles, la compresión fue todavía más pronunciada. Bolivia redujo su EMBI desde valores superiores a 2.000 puntos hasta el entorno de los 645 puntos, mientras que Ecuador pasó de alrededor de 1.069 a cerca de 462 puntos.

En ambos casos citados el mercado reaccionó de forma positiva a procesos electorales y cambios políticos que despertaron expectativas de una gestión más orientada a la disciplina fiscal y a una relación más fluida con los mercados internacionales. Estos descensos no implican que dichos países hayan dejado de ser considerados riesgosos, pero sí muestran una mejora relativa en la percepción de solvencia y estabilidad.

Otro caso extremo fue Venezuela, cuyo riesgo país, aunque sigue siendo extraordinariamente alto, se redujo desde valores cercanos a los 25.000 puntos hasta alrededor de 9.700 puntos, caída que refleja más una expectativa de cambios políticos y eventuales procesos de normalización que una mejora efectiva en los fundamentos económicos, pero muestra cómo las expectativas juegan un rol central en la formación de los precios de los activos soberanos.

¿Qué ha pasado en Paraguay?

En este panorama regional, Paraguay se posicionó como uno de los países con menor riesgo país de América Latina, conforme con Bloomberg y datos del indicador. Durante el primer año del mandato de Trump, el EMBI paraguayo descendió desde aproximadamente 161 puntos hasta ubicarse en torno a los 110 puntos.

Además, la estructura económica paraguaya, con una menor integración financiera internacional que economías más grandes, actúa en ciertos momentos como un amortiguador. Esto no significa aislamiento, sino una menor exposición a shocks financieros globales de corto plazo. En el marco del primer año de Trump, esta característica jugó a favor de Paraguay, al mantener una percepción de riesgo estable en un entorno regional cambiante.

La caída generalizada del EMBI en América Latina durante este período sugiere que el mercado interpretó que el nuevo ciclo político en Estados Unidos no implicaba necesariamente un aumento de la incertidumbre financiera global. Sin embargo, esta mejora no debe interpretarse como una señal de ausencia de vulnerabilidades. América Latina y el Caribe sigue enfrentando desafíos estructurales importantes: dependencia de materias primas, fragilidad fiscal en algunos países, bajo crecimiento potencial y exposición a cambios en las condiciones financieras internacionales. El descenso del riesgo país es, en gran medida, una fotografía de expectativas más favorables en el corto y mediano plazo, no una garantía de estabilidad permanente.

