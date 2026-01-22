Sedeco recibió récord de consultas y reclamos en 2025: los rubros

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) destaca en su informe un aumento de consultas y reclamos, que fueron canalizadas a través de distintos medios de atención de la institución.

Durante el 2025, la Sedeco registró 11.998 consultas, de las cuales 6.170 corresponden a hombres (51%) y 5.829 a mujeres (49%), datos que evidencian una participación por género equilibrada.

Desde la Secretaría indican que, del total de consultas que atendieron, el 93% se concentró en los cinco principales territorios, encabezados por el Departamento Central y Capital (Asunción), seguidos por Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú.

Cuidar los recursos del consumidor

La ministra de la Sedeco, Sara Irún, mencionó que el organismo busca que “se cuide el recurso” de cada consumidor, mediante la promoción de compras justas, informadas y, por sobre todo, debidamente respaldadas por los proveedores, porque un consumidor informado es un consumidor protegido.

“Hoy somos una institución más cercana y reconocida por la ciudadanía. Este resultado refleja una gestión comprometida con el consumidor y con la búsqueda de soluciones a través del diálogo y la conciliación”, explicó.

Quejas a través del formulario digital

En lo que refiere a los reclamos encontrados, el año pasado, reportan, ingresaron a través del formulario digital un total de 7.602 quejas contra distintos proveedores de bienes y servicios. El volumen representa un promedio mensual de 634 reclamos, evidenciando un incremento acumulado interanual del 345% en la atención en ese segmento por parte de la institución.

“Las denuncias son sometidas a un proceso de análisis preliminar para verificar la competencia de la Sedeco y el cumplimiento de los requisitos formales necesarios para su tramitación. Una vez superada esa etapa, derivan el expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos para la posible apertura de un sumario administrativo”, afirmó.

Los rubros con mayor número de reclamos

Los rubros con mayor cantidad de reclamos fueron servicios financieros y seguros (24%), telecomunicaciones (10%), electrodomésticos y electrónicos (10%), automotores (8%) y salud (5%), que en conjunto concentraron el 57% del total.

De prácticas abusivas a mal servicio

Entre los motivos más frecuentes destacan las prácticas abusivas, la falta de información clara, la publicidad engañosa y el mal servicio.

Según Irún, la demanda ciudadana sigue siendo enorme, pero tienen la convicción de que “están empoderando a las personas” y generando proveedores más comprometidos, promoviendo relaciones de consumo más justas, transparentes y responsables.

Monto recuperado a favor de los consumidores

Asimismo, señalan que lograron un recupero de Gs. 2.305 millones a favor de los consumidores y que más del 80% de los casos alcanzaron acuerdos satisfactorios en audiencias conciliatorias.

“Este monto refleja los beneficios económicos obtenidos por los consumidores gracias a la actuación institucional, y se determina tomando como referencia el valor de los comprobantes de compra de los bienes o servicios reclamados”, concluyó.