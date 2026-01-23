Peaje de Itá subirá tras la duplicación de la ruta PY01, pero aún no definen el monto

Tras la firma del contrato para la duplicación y mejoramiento de la ruta PY01, en el tramo comprendido entre Cuatro Mojones y Quiindy, de 108 kilómetros, con el Consorcio Rutas del Mercosur, representado por Paul Emile Sarubbi Corina, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el precio del peaje de Itá debe subir una vez que culmine el ensanchamiento del tramo Ytororó–Paraguarí, para que el proyecto resulte financieramente viable.

Sin embargo, la institución aún no definió el porcentaje del incremento que se aplicará en este tramo, concesionado bajo la Ley N.° 5.102/14 de Alianza Público-Privada (APP). Lo más probable es que las tarifas vigentes se tripliquen, como ocurrió en su momento en la ruta PY02, la primera obra adjudicada bajo esta modalidad al consorcio Rutas del Este.

Lo concreto es que, a partir del 5 de abril, a tres meses de la formalización del contrato firmado el 5 de enero último, el Consorcio Rutas del Mercosur —integrado por ALYA Constructora S.A. (Brasil), SEMISA Infraestructura S.A. (Argentina) y las firmas paraguayas Tecnoedil S.A. Constructora y Construpar S.A.— comenzará a operar el puesto de peaje de Itá, que es el único afectado por esta concesión.

Usuarios seguirán pagando la tarifa actual hasta que la ruta se duplique

La concesionaria, que ya conformó la Sociedad de Objeto Específico (SOE), se encargará de operar ese puesto durante los 30 años de concesión. Cuando ponga en servicio provisorio para los usuarios los tramos 2A1, 2A2, 2A3, 2A4, 2A5, 2A6 y 2B1, 2B2, 2B3 y 2B4 —correspondientes a la duplicación propiamente dicha desde Ytororó hasta Paraguarí—, el MOPC ajustará las tarifas a pagar por los usuarios, según cada categoría de vehículo.

El plazo de ejecución de los tramos citados será de 18 meses, contados desde la primera orden de inicio, por lo que se estima que las obras no concluirían antes del 2029, una vez que la compañía consiga los US$ 428 millones que demandará la financiación del proyecto. Para eso, la concesionaria dispone de un plazo de 17 meses desde la firma del contrato, es decir, hasta julio de 2027.

Mientras tanto, el consorcio seguirá cobrando a los usuarios la tarifa vigente en el momento de la entrega de la infraestructura de peajes, informó el director de Proyectos Estratégicos del MOPC, Amílcar Guillén.

“A partir de la Puesta en Servicio Provisorio de los tramos 2A1, 2A2, 2A3, 2A4, 2A5, 2A6 y 2B1, 2B2, 2B3 y 2B4, la Administración Contratante revisará la tarifa para cada categoría de vehículo anualmente, teniendo en cuenta el IPC (Índice de Precios del Consumidor, publicado por el BCP)”, expresó el funcionario.

Consorcio podrá ampliar y hasta reubicar el puesto peaje de Itá

Las estaciones de peaje serán entregadas en abril a la SOE mediante el acta de entrega de infraestructura de peajes, a los tres meses de la firma del contrato. Desde su suscripción hasta dicha entrega se establecerán los reglamentos, protocolos y procedimientos relativos a la operación de los puestos de peaje.

Asimismo, de acuerdo con el pliego, a partir de la suscripción del acta de entrega de infraestructura de peajes, la SOE deberá construir nuevas cabinas en el puesto existente, además de otras que considere necesarias. También podrá proponer la construcción, instalación y ubicación de la estación de peaje en un lugar distinto al actual, a su propio costo, “a fin de que el proyecto resulte más eficiente, lo cual deberá ser validado por la administración contratante siempre y cuando esté debidamente justificado”, según los documentos oficiales.

Peaje debería cubrir el 70% de los recursos necesarios para el proyecto

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, aseguró en su momento que el 70% del proyecto de la ruta PY01 será sostenible con la recaudación del peaje y el 30% con aporte estatal. En los proyectos vía APP se conforma un fideicomiso en el que se depositan tanto la recaudación de los peajes como los aportes del Estado, y esos fondos se utilizan para cubrir los pagos previstos a la concesionaria.

No obstante, este escenario podría no cumplirse, atendiendo los antecedentes de la duplicación de la ruta PY02, primer proyecto ejecutado bajo esta modalidad, en la que solo el 30% de la inversión se cubre con lo recaudado en dos puestos de peaje. El restante 70% se financia con fondos del Estado, que aporta más de US$ 90 millones anuales al fideicomiso de la APP para que el proyecto resulte viable.

En los 30 años de concesión, el Estado realizará tres tipos de pagos al consorcio, que le permitirá percibir más de US$ 1.300 millones. Se trata del Pago Diferido de Inversión (PDI), el Pago por Disponibilidad (PPD) y el Pago Variable por Tráfico (PVT). Todos estos pagos deberán asegurarse en el fideicomiso a ser creado.