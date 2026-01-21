Duplicación de la ruta PY01: lo que hay que saber del proyecto tras la firma del contrato

El pasado 5 de enero, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, firmó el contrato para la duplicación y mejoramiento de la ruta PY01, en el tramo comprendido entre Cuatro Mojones y Quiindy, de 108 kilómetros, con el Consorcio Rutas del Mercosur, representado por Paul Emile Sarubbi Corina. Se trata de la segunda obra concesionada por el Estado bajo la Ley N° 5.102/14 de Alianza Público-Privada (APP).

El grupo adjudicado está integrado por ALYA Constructora S.A. (Brasil), SEMISA Infraestructura S.A. (Argentina) y las firmas paraguayas Tecnoedil S.A. Constructora y Construpar S.A., que ya conformaron la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas Mercosur, encargada de la explotación de la carretera por 30 años.

La firma tiene 17 meses para conseguir la financiación

A partir de la firma del contrato, la empresa cuenta con un plazo de 17 meses para lograr el cierre financiero de la obra, es decir, para obtener los más de US$ 400 millones necesarios para la ejecución de las infraestructuras viales. El director de Proyectos Estratégicos del MOPC, Amílcar Guillén, indicó que esperan que el consorcio consiga los recursos antes de que se cumpla dicho plazo.

Lea más: Duplicación de la Ruta PY01: Firma adjudicada se embolsará unos US$ 1.300 millones durante 30 años de concesión

“En el proyecto de la ruta PY01, desde el MOPC no tenemos participación directa con los bancos; eso lo negocia directamente la SOE, aunque deben informarnos. Por ejemplo, el capital social lo cerraron con el Banco Continental por US$ 20 millones. No sé si esa entidad también participará en la estructuración mayor de la financiación. Sí puedo decir que manifestaron interés de IFC (banca privada del Banco Mundial), BID Invest y Citibank, aunque desconozco el avance de esas conversaciones”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para la constitución de la SOE se exigió un capital inicial de US$ 20 millones, y posteriormente el consorcio deberá integrar, en un plazo de dos años, un capital de hasta US$ 80 millones, destinado a las primeras obras que se ejecutarán mientras se aguarda el cierre financiero total de la inversión. Los bancos locales tendrán protagonismo en este fondeo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: MOPC espera firmar hoy el contrato para duplicar la ruta PY01

¿Cuándo se iniciarán las primeras obras?

Guillén explicó que la operación transitoria de la vía comenzó con la firma del contrato y que se espera que los trabajos de puesta a punto, que requerirán una inversión de US$ 19 millones, se inicien en julio de 2026. Estas primeras intervenciones se realizarán en los tramos 1.1 y 1.3: el primero, desde Cuatro Mojones hasta la avenida Pratt Gill y la calle Río Yhaguy; y el segundo, desde la calle Fortín Toledo hasta el inicio de la intersección Ytororó.

El funcionario detalló que la integración del capital inicial de la SOE se realizará de la siguiente manera: US$ 20 millones al momento de su constitución; US$ 30 millones con la primera orden de inicio; US$ 40 millones a los seis meses de la primera orden de inicio; y, a partir de allí, US$ 10 millones cada seis meses hasta completar los US$ 80 millones.

La presentación del Proyecto Constructivo Final para los tramos 1.1 y 1.3 está prevista para mayo de 2026, mientras que el diseño completo del resto de los tramos deberá entregarse en noviembre del mismo año.

Lea más: Duplicación de ruta PY01: MOPC gastará US$ 60 millones solo en expropiaciones

¿Cuándo comenzará a operar el peaje el consorcio?

Guillén señaló además que, tres meses después de la firma del contrato, es decir, en abril, la SOE comenzará a operar el peaje de Itá. Las recaudaciones serán depositadas en un fideicomiso que se creará exclusivamente para esta obra, donde también se canalizarán los aportes estatales necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales.

El Estado paraguayo, en su carácter de fideicomitente, actuará a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) será la entidad fiduciaria encargada de la administración de los fondos. El funcionario aclaró que no se prevé la instalación de nuevos peajes en el marco de esta APP.

Lea más: Duplicación de Ruta PY01: Firmas locales “mimadas” del MOPC y sus socias de Brasil y Argentina fueron adjudicadas

Lo que pagará el Estado al consorcio durante la concesión

A lo largo de los 30 años de concesión, el Estado realizará tres tipos de pagos al consorcio, lo que le permitirá percibir más de US$ 1.300 millones. Se trata del Pago Diferido de Inversión (PDI), el Pago por Disponibilidad (PPD) y el Pago Variable por Tráfico (PVT). Todos estos pagos deberán asegurarse en el fideicomiso a ser creado.

El adjudicatario propuso un PDI de US$ 24.077.936, IVA incluido, que el Estado deberá reembolsar a largo plazo por la financiación de la obra. Este monto será abonado de forma semestral durante 15 años, lo que representará una erogación total de US$ 722.338.080.

En concepto de PPD, correspondiente al mantenimiento y operación de la vía, se prevé un desembolso anual de G. 114.624 millones (unos US$ 15,4 millones) durante los 30 años de concesión, lo que sumará aproximadamente US$ 462 millones.

Asimismo, el proyecto contempla Pagos Variables por Tráfico (PVT), vinculados al volumen de vehículos que circulen por la ruta. Se estima que el concesionario podría percibir US$ 80,4 millones por este concepto a lo largo del contrato, aunque el monto podría incrementarse según el flujo vehicular.

El cálculo del PVT se realiza multiplicando el número de vehículos que pasan por las casetas de peaje por el importe asignado a cada categoría.

Lea más: Ruta PY01: Consorcio tiene hasta 2027 para conseguir financiación

Obras previstas y liberación de la franja de dominio

Guillén indicó que el inicio de las obras dependerá de la liberación de la franja de dominio, proceso que se inició con la firma del contrato mediante el precatastro. Según estimaciones oficiales, 1.680 inmuebles serán afectados por el proyecto y solo en expropiaciones se destinarán unos US$ 60 millones.

Entre los principales trabajos previstos figuran el mantenimiento y rehabilitación del tramo entre Cuatro Mojones y Quiindy, así como la duplicación del segmento comprendido entre Ytororó y Paraguarí. También se contempla la construcción de cuatro enlaces a desnivel en San Antonio, Ypané, Guarambaré e Itá, además de intercambiadores y soluciones viales en puntos estratégicos.

El plan incluye la rehabilitación del pavimento mediante fresado y reconstrucción de capas asfálticas, la mejora de más de 20 intersecciones, la instalación de al menos 17 semáforos y la construcción de 25 paradas de ómnibus. Asimismo, se prevé la intervención y reconstrucción de puentes y sistemas de drenaje, así como la construcción de nuevas calzadas, pasarelas peatonales y variantes viales en Yaguarón y Roque González, además de la reconstrucción de al menos siete puentes.