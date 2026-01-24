Tren de moliendas: cañicultores piden explicaciones a Petropar y advierten con acciones legales

La Comisión Directiva de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, a través de un comunicado, informó que la suspensión del llamado a licitación para la construcción del nuevo tren de molienda de caña de azúcar de Petropar motivó el inicio de gestiones formales ante las autoridades competentes.

La Asociación señaló que la situación afecta a productores que mantienen obligaciones financieras, laborales y comerciales asociadas a la puesta en marcha del nuevo tren de molienda.

“La paralización indefinida de este proyecto puede generar perjuicios económicos graves, incluyendo el riesgo de quiebra de numerosos cañicultores que confiaron en la promesa pública de Petropar”, indica.

Gestiones ante Petropar y Contrataciones Públicas

Como parte de las acciones iniciadas, la Comisión Directiva presentó una nota formal al presidente de Petropar, Eddie Jara, para solicitar explicaciones y plazos relacionados con la suspensión del proceso licitatorio.

Asimismo, realizó un pedido de acceso a la información pública ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con el objetivo de obtener detalles sobre el estado del llamado.

El comunicado advierte que, en caso de no recibir respuestas satisfactorias, la Asociación evaluará la adopción de acciones administrativas y judiciales, con asesoramiento legal, para la defensa de los derechos de los productores.