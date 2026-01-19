Petropar derrochará otros US$ 20 millones para “terminar” planta de Troche

Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, lanzó una llamativa licitación para la “construcción de una planta de molienda de 5.000 toneladas de caña por día (TCD)” en la alcoholera de Mauricio José Troche, departamento del Guairá.

La estatal prevé destinar un monto máximo de G. 130.493 millones (unos US$ 20,1 millones al cambio actual), mediante un contrato abierto, según los datos publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), bajo el ID 477512.

Con esta millonaria “inversión”, la petrolera pública busca “terminar” la fallida obra del tren de molienda de Troche, que había sido adjudicada en diciembre de 2021 a la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), propiedad de Alberto Palumbo, durante la administración de Denis Lichi (ANR) —actual gobernador de Cordillera—, por G. 195.299 millones. Posteriormente, mediante una adenda, el contrato fue ampliado en G. 3.405 millones más.

Sin embargo, la empresa no logró concluir la planta en el plazo establecido, pese a haber percibido un anticipo de G. 41.815 millones, por lo que la obra sigue siendo otro “elefante blanco” de la estatal en Troche. Tras un avenimiento ante la DNCP, en julio de 2023, se subcontrató a la firma Ocho A, vinculada al empresario Luis Pettengill y actual senador, para la culminación de los trabajos, pero esto no se pudo lograr.

Jara había suspendido obras y dijo que debía ser más barato

No obstante, tras la asunción de Eddie Jara al frente de Petropar, las obras fueron suspendidas en septiembre de 2023, dando paso a una serie de verificaciones y auditorías externas, cuyos resultados nunca fueron difundidos públicamente.

La estatal contrató varias consultorías para estas revisiones y, como resultado, notificó a EISA sobre la apertura formal del proceso de rescisión del contrato, en octubre del año pasado, en medio de una nueva crisis con los cañicultores, a quienes se les había prometido que el nuevo tren de molienda estaría operativo en el plazo de un año.

Llama la atención, además, el precio de referencia del nuevo llamado, ya que el propio Jara había señalado en entrevistas anteriores con este diario que con US$ 14 millones era posible montar una nueva planta, cuestionando que el Gobierno anterior haya adjudicado la obra por el doble de su valor. Sin embargo, ahora su administración también estaría inflando los costos de una fábrica que los cañicultores siguen reclamando, pese a que el propio Jara admitió que la alcoholera no le conviene empresarialmente a Petropar.

¿Sobrefacturación en puerta?

Hasta el momento, Petropar no aclaró si utilizará los equipos adquiridos por EISA en Brasil para esta planta, los cuales permanecen sin ser montados en el tinglado ya construido por la empresa en Troche. Tampoco se explica si se comprarán nuevos equipos o si se instalarán los ya provistos. Ayer insistimos con consultas a través de la Dirección de Comunicaciones de la estatal, pero no hubo respuestas hasta el cierre de esta edición.

Lo concreto es que entre los ítems solicitados figuran materiales para el montaje de la recepción de caña de azúcar, preparación, tándem de molienda, línea de bombeo y filtrado de jugo mixto, además del turbogenerador.

El ingeniero Óscar Vera, vocero de EISA, señaló a este diario que la intención de la estatal sería montar los equipos ya adquiridos por la empresa en las obras civiles construidas por EISA, por las cuales Petropar aún no pagó lo ejecutado. Además, cuestionó el monto del llamado, señalando que resulta llamativo que se convoque por un máximo de G. 130.000 millones, cuando el montaje final y la puesta a punto de los equipos no deberían superar los G. 30.000 millones.

“Todos los rubros que figuran en esa planilla ya están provistos, y tienen la intención de usar esos equipos sin nuestro aval”, afirmó, al tiempo de advertir que pretenden pagar como obra nueva “algo que ya está terminado casi en un 90%”.

Contratista recurrió a un Tribunal de Cuentas

Por su parte, EISA recurrió a un tribunal de cuentas contencioso-administrativo de la capital para frenar la rescisión del contrato. En caso de que la medida cautelar sea favorable a la empresa, Petropar no podría ejecutar las obras que nuevamente pretende contratar. “La rescisión no está firme, porque se presentó una demanda en lo contencioso-administrativo”, expresó Vera.

Cabe señalar, además, que la estatal continúa destinando millones a la vieja alcoholera para mantener la producción de alcohol, mientras se aguarda la culminación del nuevo tren de molienda de Troche.