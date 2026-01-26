Campesinos llevan más de un año frente al Indert esperando una solución

Desde hace más de un año y cinco meses, campesinos permanecen frente Indert en reclamo de tierras que, aseguran, les fueron prometidas por el Gobierno.

El secretario general del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Ángel Varela, comentó que en 2015 ocuparon la institución durante cuatro meses y 12 días, logrando que, mediante la resolución N.º 100 del Indert, se deciera la entrega de 771 hectáreas de tierras en la colonia Santa Teresa Mandu’arã, distrito de Abaí, departamento de Caazapá. Sin embargo, al regresar al lugar recibieron solo 140 hectáreas

“Desde ese momento, el gobierno nos miente y esas 661 hectáreas que faltan siguen sin entregarnos. Después de 10 años, en 2025, volvimos frente al instituto agrario para reclamar nuestros derechos”, destacó.

Según Varela, en diciembre último se cumplieron 17 mes desde que se reinstalaron frente al Indert, soportando frío, lluvia y el intenso calor. Reconoció que ya dialogaron con integrantes del gobierno en varias ocasiones y que últimamente hay “apertura” para la búsqueda de una solución al problema. informó que para esta semana prevén una mesa de trabajo con autoridades del ente agrario.

“Ojalá que avance. Existe el compromiso de recuperar las 661 hectáreas, porque últimamente se observa mucha política departamental: toman esas tierras y las alquilan, algo que debería ser para nuestro gremio. Pero, si el acceso no es posible a esos terrenos, el presidente del Indert nos dijo que ya tiene otra alternativa”, explicó.

“Se trata de un problema social”

Lamentó que las autoridades sean tan “reacias” a encontrar una solución, inclusive a un un problema social, que exige acción inmediata.

“Nosotros no somos haraganes; queremos trabajar. Por eso venimos a exigir lo que sería un instrumento para nuestro desarrollo económico, que es la tierra. Nos molesta y nos duele escuchar a ciertos ciudadanos que nos traten de de bandidos, cuando la realidad en el campo es otra”, señaló.

El representante del movimiento campesino agregó que, por lo menos, necesitan ocho o nueve hectáreas para que puedan trabajar y salir adelante las más de 50 familias involucradas. Añadió que solo reclaman lo que indica el estatuto de la reforma agraria.

“Seguiremos resistiendo”

Varela comentó que las autoridades se justificaron su lentitud para dar una solución a un problema urgente. Agregó que argumentando que cualquier sector podría “atacar a la institución agraria” para conseguir algún beneficio si toman este ejemplo. “Todas las personas que seguimos instaladas seguiremos resistiendo, porque es la única forma de lograr algo para nuestras familias”, apuntó.

Informó que fueron recibidos en cuatro ocasiones por el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, y lamentó que los políticos - senadores y diputados - sean tan ingratos, porque piden ayuda a estas autoridades para encontrar una solución, pero no reciben respuestas.

“No tienen interés”

“Nadie tiene interés en el sector campesino, a no ser que haya elecciones. Solo cuando necesitan votos nos visitan y nos prometen cosas. Lastimosamente, la ignorancia también es un problema, porque pensamos que van a cumplir lo que nos dicen”, concluyó.

Desde este medio contactamos al presidente del Indert, Francisco Ruíz Díaz, para conocer su versión, pero no respondió. Tampoco lo hizo la gerente general, Romina Velázquez, pese a que el equipo de comunicación nos había indicado que podríamos dialogar con la funcionaria.