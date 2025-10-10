Campesinos frente al Indert aseguran que no se moverán hasta ser escuchados

Los campesinos que están apostados frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), ya hace más de un años, todavía no logran obtener respuestas por parte del Gobierno a sus reclamos y aseguraron que no van a abandonar lugar hasta que no logren sus objetivos.

En el 2014 ya se habían instalado por meses en el mismo sitio y en el 2015 mediante una resolución se les prometió la entrega de unas 700 hectáreas de tierra, sin embargo, solo 142 hectáreas fueron entregadas.

“Hace un año y dos meses que estamos aquí y todavía no tenemos ninguna respuesta por parte del Indert. Vinimos desde el distrito de Aba’i, Caazapá, colonia Santa Teresa Mandu’arã y mientras no se resuelva, vamos a seguir acá“, expresó Trífido Ayala, coordinador departamental del Movimiento Campesino Paraguayo.

Seguido comentó que tuvieron algunas reuniones con le presidente del Indert, pero más de eso no avanzaron y siguen aguardando alguna respuesta.

El representante del movimiento campesino sostuvo que cada familia necesita por lo menos 10 hectáreas de tierra para poder trabajar y salir adelante.

“El gobierno de Santiago Peña es un desastre. No hay nada para los campesinos y único que necesitamos es un pedazo de tierra para poder producir y mantener a nuestras familias”, señaló.

Para finalizar, Ayala dejó en claro que no se van a mover hasta que no obtengan una respuesta. “Si es necesario vamos a quedarnos hasta el 2028 y seguramente con el cambio de gobierno podamos tener una solución”.