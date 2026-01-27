Ministro de Defensa insiste en que gremios de las fuerzas públicas apoyan reforma de caja fiscal

El ministro del Interior, Enrique Riera, y el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, mantuvieron una reunión con representantes de gremios de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional para abordar aspectos vinculados a la reforma de la Caja Fiscal.

“Los cuatro círculos que estuvieron en la reunión de ayer, los representantes de los círculos de oficiales de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada y de suboficiales de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada, están de acuerdo con todo lo que implica la aprobación del proyecto de ley de jubilaciones”, expresó el Ministro de Defensa Nacional.

Luego comentó que está escuchando que existen otras asociaciones que no están de acuerdo, pero remarcó que las que estuvieron ayer en la reunión indicaron estar totalmente de acuerdo con las explicaciones que les brindó.

“Estos son los círculos (los que participaron de la reunión) que nosotros tenemos con personería jurídica, con asambleas, con todo lo que implica un círculo de oficiales y suboficiales. Pero nosotros no estamos ajenos a hablar con otras personas para explicarles todo lo que conllevaría la ley”, señaló Óscar González.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Reforma de caja fiscal: asociación de policías anuncia que presentará proyecto alternativo

Uno de los temas consultados tiene que ver con el derecho adquirido, pues, en términos de policía y de militares, el retiro no es jubilación. “Derecho adquirido al haber de retiro, tiene aquel militar o policía que ya tiene el derecho como mínimo a la media jubilación. Ese es el derecho adquirido que invoca el proyecto de ley”, explicó el ministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Seguido comentó: “La propia ley aprobada establece que no le va a afectar a aquel personal militar y policial que ya tiene el derecho al 50% de su haber de retiro”.

Ante la consulta de si durante la reunión existió algún otro cuestionamiento, señaló que hubo una propuesta de aclarar mejor un artículo del derecho adquirido. “Le pedimos al que propuso que nos presente su propuesta y pondríamos eso a consideración de la gente del Ministerio de Economía y Finanzas que se encarga de esto”, dijo.

Para finalizar, Óscar González dejó en claro que no tienen ningún reporte de que haya gente que no esté de acuerdo con este proyecto de ley.