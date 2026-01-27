Reforma de caja fiscal: asociación de policías anuncia que presentará proyecto alternativo

Los afectados por el proyecto del Ejecutivo que propone unificar los criterios para el cálculo de las jubilaciones, en base al promedio de las remuneraciones percibidas durante los últimos cinco años de servicios, la Asociación de Policías y Padres de Policías (APPP) anuncia que presentará proyecto alternativo y califica de retroceso lo planteado por el Gobierno.

Aseguran que se verán afectados los derechos adquiridos, por lo que “sería una violación a la Constitución Nacional”.

Uno de los puntos más sensibles que afecta al sector de las Fuerzas Públicas es la eliminación de la equiparación automática entre el salario del personal en actividad y los haberes de retiro.

Fermín De León Rojas, presidente de la Asociación de policías y padres de policías (APPP), explicó que la discusión ronda en torno a la derogación de artículos de la nueva carta orgánica de la Policía Nacional donde menciona el escalafón salarial y el derecho adquirido del personal retirado en cuanto a la equiparación del salario.

“Nosotros creemos que eso se debe plasmar en la ley, en los articulados de la ley, no en la introducción, ni a través de los ministros a través del micrófono”, enfatizó.

Agregó que los proyectistas no tuvieron en cuenta el contexto general a la Policía Nacional, ni a su carta orgánica.

“Ellos miraron como economista dónde hay beneficio, dónde hay plata y extendieron los años de servicio, incluso la edad de jubilación. Esto desarma por completo la estructura orgánica jerárquica de la Policía Nacional”, señala.

Anunció que los gremios se unificaron y que mañana se desarrollará una reunión donde se analizará un proyecto en el que se encuentran trabajando para una próxima presentación como alternativa.