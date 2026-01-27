Pobladores responsabilizan a titular de la Comisión Pilcomayo por desborde

Mientras pobladores de Margariño responsabilizan directamente al titular de la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo (CNRP), Darío Medina, por el desborde registrado en esa localidad del departamento de Boquerón, el funcionario insiste en que la causa fue el taponamiento de un puente en una estancia, cuya ubicación ni propietario identificó.

Según Medina, el agua quedó trancada en un puente situado dentro de una propiedad privada. “Ya se encontró la causa del desborde. El agua está trancada en un puente en la propiedad de un ganadero. Estamos viendo para entrar ahí, para destrancar ese puente; estamos viendo la forma de llegar a esa zona”, afirmó el titular de la CNRP.

Sin embargo, al ser consultado sobre el nombre de la estancia y la localización exacta del punto conflictivo, el alto funcionario ya no respondió.

En contrapartida, los pobladores atribuyen el desborde a la falta de limpieza del canal y al deficiente mantenimiento de los muros de contención existentes en la zona, trabajos que —aseguran— no se realizaron en tiempo y forma, pese a la firma de tres contratos millonarios por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por más de G. 100.000 millones.

Agua pasó por encima del muro, según pobladora

“En algunas partes el agua pasó por encima del muro por falta de mantenimiento”, denunció ayer Natalia Lovera, pobladora de Margariño.

Agregó que hasta ayer varias viviendas seguían inundadas, pese a los trabajos de refuerzo realizados con una retroexcavadora de la CNRP y el apoyo de la Gobernación. “Las casas siguen inundadas en la comunidad de Margariño”, afirmó.

Otra pobladora chaqueña, Nirma Servín, cuestionó duramente al titular de la Comisión Pilcomayo y lo acusó de intentar justificar su inoperancia. “Él es el culpable directo, porque es el responsable. Tenía que haber hecho el mantenimiento del canal, limpiar, recorrer y reforzar los muros. Tiene avioneta, helicóptero y un presupuesto multimillonario que ni siquiera ejecutó en un uno por ciento”, expresó.

Servín sostuvo que los trabajos se limitaron a sectores puntuales, como General Díaz y la embocadura, por donde el agua ingresa al territorio nacional. “Nada se hizo en Mistolar, en El Tuscal ni en Margariño. En estas zonas la última intervención fue entre 2012 y 2014; después nunca más se hizo mantenimiento”, aseguró.

Asimismo, lamentó que Medina no escuche a los pobladores que conocen los puntos críticos del cauce. “No le escucha a nadie, solo se escucha a él mismo”, manifestó.

Ministro habla de ruptura de muro

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, general Óscar González, señaló ayer que la ruptura de un dique en la localidad de Margariño, debido al aumento del caudal del río Pilcomayo, provocó el desborde, mientras el titular de la CNRP atribuyó el hecho a otras causas.

Lo concreto es que el MOPC, encabezado por Claudia Centurión, firmó contratos millonarios para la ampliación y profundización del canal de toma de aguas del río Pilcomayo. No obstante, la adjudicación recién se concretó en octubre del año pasado, pese a que la ejecución de los trabajos depende estrictamente del calendario de lluvias y del escaso margen de tiempo disponible antes de las riadas.

La adjudicación, bajo la modalidad de contrato abierto y por un monto de hasta G. 100.000 millones, abarca más de 450 kilómetros en línea recta, desde el Hito 1 (Esmeralda) hasta el Estero Patiño. El Lote 1 fue asignado a Tocsa S.A., por un monto estimado de entre G. 20.000 millones y G. 40.000 millones; el Lote 2, al Consorcio Fortín General Díaz (L.T.S.A.–Black S.A.), por un rango de G. 22.000 millones a G. 44.000 millones; y el Lote 3, a Hugo Óscar Navarro Ruíz Díaz, por entre G. 8.000 millones y G. 16.000 millones.

El contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 e incluye tareas de limpieza y profundización del cauce, interconexión de cañadas, construcción de muros de protección y mejoras de caminos para el tránsito de maquinarias y el acceso a las comunidades. Sin embargo, los trabajos registran escasos o nulos avances.