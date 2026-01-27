Farmacéuticas dan al Gobierno tres meses para ordenar pagos y frenar deuda

El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, informó que en la fecha se concretó una reunión con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y representantes del sector farmacéutico.

García calificó el encuentro como positivo por la apertura al diálogo y el “sinceramiento” sobre la real capacidad financiera del Estado.

El sector acordó un plazo de tres meses para evaluar el cumplimiento de los compromisos de pago del Gobierno, que ascienden a los US$ 800 millones. Asimismo, esperan definir una estrategia para empezar a reducir la deuda acumulada por la provisión de medicamentos al sistema público.

Compras solo serán con respaldo presupuestario

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la decisión del Gobierno de no autorizar nuevas compras sin contrapartida presupuestaria, una práctica que, según el sector, fue una de las principales causas del crecimiento descontrolado de la deuda.

“El ministro nos manifestó que solo se van a autorizar compras de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y que no se van a emitir órdenes de compra sin respaldo”, explicó García.

Indicó que esta nueva regla permitirá a las farmacéuticas prever qué montos podrán cobrar durante el año y evitar que el pasivo siga aumentando.

Presupuesto anual es menor que la deuda

Durante la reunión, el MEF informó que el presupuesto aprobado para salud en 2026 es de US$ 490 millones, una cifra superior a la del año pasado, pero muy inferior al monto total de la deuda acumulada con el sector.

García detalló que, en promedio, el Ministerio de Salud dispondría de unos US$ 45 a 50 millones mensuales para la compra de medicamentos.

Asimismo, el titular de Cifarma señaló que el Ministerio de Economía se comprometió a transferir en los primeros tres meses del año unos US$ 150 millones al Ministerio de Salud, parte de los cuales se destinarán al pago de deudas con proveedores.

Agregó que el Gobierno aseguró que la distribución de los pagos se hará de forma proporcional entre los proveedores, de acuerdo con el monto que se les adeuda.

Trabajarán en una figura legal para renegociar la deuda

Otro punto tratado fue la implementación de una figura legal que permitiría al MEF avanzar en un esquema de cesión o renegociación de la deuda con las farmacéuticas.

“Nos mostraron incluso el artículo del presupuesto que habilita al Ministerio de Economía a trabajar en una solución para empezar a minimizar el saldo pendiente”, explicó García.

Sin embargo, aclaró que aún no existe una propuesta cerrada y que el Gobierno sigue evaluando distintas alternativas.

Situación de la deuda volverá a evaluarse en marzo

Ambas partes acordaron volver a reunirse en el mes de marzo, para verificar si se cumplieron los compromisos asumidos y si ya existe una propuesta concreta para amortizar la deuda.

“Dimos un plazo de tres meses para ver si esto se cumple y para que ellos encuentren una figura definitiva que permita bajar la deuda”, afirmó.

Pese a la magnitud de la deuda, García aseguró que ninguna empresa decidió suspender la provisión de medicamentos al sistema público. “Por ahora nadie tomó la determinación de dejar de proveer. Vamos a seguir trabajando bajo estas nuevas reglas”, indicó.

Esperan cronograma de pagos

Finalmente, el titular de Cifarma sostuvo que el sector necesita que el Gobierno defina un cronograma de pagos cierto y previsible, aunque reconoció que la cancelación total no será inmediata.

“Sabemos que no va a ser de golpe. Pero necesitamos fechas, reglas claras y una figura definitiva para saber cuándo y cómo se va a pagar”, concluyó.