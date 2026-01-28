Gremios piden análisis sectorial del acuerdo Mercosur - UE

Por tal motivo, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), reunirán este jueves a actores de la economía nacional en un espacio para conocer las implicancias, acciones y desafíos en el marco de la asociación birregional entre la Unión Europea (UE)- Mercosur.

El encuentro denominado “Impulso Mercosur- UE Paraguay” sector público y privado dinamizando juntos la implementación del acuerdo, se llevará a cabo el encuentro en Mburuvicha Róga. Esto tras las distintas interrogantes que surgieron en torno a la firma del comercio entre ambos bloques como la introducción de salvaguardas días previos a concretar la asociación.

En esa línea, desde el Ejecutivo insisten en que la relación comercial entre el Mercosur y la Unión Europea “representa una oportunidad histórica para Paraguay” y sostuvo que el país será el principal beneficiado del bloque, pese a las dudas y cautelas expresadas por distintos sectores productivos.

Reunión “necesaria y oportuna”

Ante esto, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) manifestó que la socialización del entendimiento entre ambos bloques por parte del Ejecutivo “es necesaria y oportuna” para los privados, porque permite que la industria participe del análisis de un acuerdo que tendrá efectos directos sobre la producción y el empleo.

Además, dijo que servirá para comprender cómo “se traducen” los compromisos asumidos en términos de acceso a mercados, exigencias técnicas, estándares productivos y condiciones de competencia central para evaluar su verdadero impacto.

Afirmó que el intercambio permite salir de una mirada general y avanzar hacia un análisis más fino, sector por sector, identificando dónde existen oportunidades concretas de inserción y crecimiento, y en qué áreas será indispensable trabajar en procesos de adaptación, inversión y mejora de capacidades.

“Desde la Unión Industrial Paraguaya entendemos que este tipo de espacios contribuye a una discusión más responsable, basada en datos y en la experiencia de quienes producen, invierten y generan empleo, y son clave para que un acuerdo de esta magnitud pueda convertirse en una herramienta efectiva de desarrollo y competitividad para el país”, indicó.

Aclarar dudas

Por su parte, Gilberto Osorio, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo (Capexse), mencionó que es correcto que el Ejecutivo tome esta iniciativa para aclarar dudas que se tengan e identificar mejor las potencialidades del acuerdo, de manera a que cada sector sepa en qué beneficiará las operaciones comerciales.

“En nuestro caso con el sésamo y la chía, Paraguay tiene presencia en países europeos con arancel cero, pero este acuerdo puede fortalecer aún más los lazos comerciales con los compradores y nos da más visibilidad al ser parte del bloque Mercosur”, precisó Osorio.

A su turno, José Berea, titular de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), indicó que con esto el sector privado podría despejar dudas y que todos los jugadores que pretenden de alguna manera negociar con la Unión Europea.

Añadió que de esta manera los privados tendrán acceso a cómo el Gobierno planteará al parlamento la presentación y cuáles son las ideas que tienen para intercambiar, temas que, según indicó, no solo atañen al sector productivo, sino que en todos los otros segmentos económicos que se encuentran expectantes.