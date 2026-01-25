Peña defiende acuerdo Mercosur–UE y asegura que Paraguay será el mayor beneficiado

Durante el último episodio del podcast Paraguay Adelante, publicado este domingo, el presidente Santiago Peña defendió con firmeza el acuerdo Mercosur-UE y pidió analizar su impacto no solo en la relación con Europa, sino también en el funcionamiento interno del Mercosur.

El mandatario señaló que, si bien el Mercosur nació hace 35 años como una unión aduanera, con el paso del tiempo se fueron reduciendo aranceles intrazona, pero persistieron barreras paraarancelarias, principalmente impuestas por los países más grandes del bloque.

Lea más: Acuerdo Mercosur–UE: sectores productivos ven oportunidades, pero advierten sobre “letras chicas” y barreras ocultas

Impacto dentro del Mercosur

En ese sentido, el jefe de Estado explicó que el acuerdo con la Unión Europea cambiará la dinámica interna del bloque regional, ya que obligará a Brasil y Argentina a abrir sus mercados de manera más equitativa.

“Ya no es Paraguay o Uruguay pidiéndole a los países grandes que permitan el ingreso de una pyme a su mercado. Ahora también tendrán que abrirse al mercado europeo”, expresó, al tiempo de asegurar que esta situación beneficiará especialmente a Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El Mercosur quiere ratificar rápido el acuerdo con la UE para acelerar su entrada en vigor

Ventajas competitivas de Paraguay

Peña afirmó que Paraguay reúne condiciones únicas para aprovechar el acuerdo, al destacar su agilidad económica, competitividad, baja carga impositiva, población joven y la alta disponibilidad de energía eléctrica renovable.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“De todos los países que forman parte de este acuerdo comercial, Paraguay es el que tiene los impuestos más bajos y el mayor porcentaje de energía eléctrica sostenible”, subrayó, convencido de que estas ventajas permitirán al país captar inversiones y ampliar su presencia en los mercados internacionales.

Lea más: Peña minimiza el bloqueo al acuerdo Mercosur-UE

Más oportunidades para las pymes

El mandatario remarcó que el beneficio no se limitará al acceso al mercado europeo, sino que también facilitará el ingreso de pequeñas y medianas empresas paraguayas a mercados regionales históricamente más cerrados, como Brasil y Argentina.

Indicó además que Brasil ya es el principal origen de inversión extranjera en Paraguay y que aún existen amplias oportunidades de crecimiento comercial dentro de la región.

Lea más: Estos son los aspectos de cuidado tras el acuerdo firmado entre Mercosur y la UE

Llamado a superar el temor a competir

Finalmente, Peña instó a dejar de lado el temor a la competencia externa y regional. “Hay gente que todavía tiene miedo de competir con la Unión Europea, con Brasil o con la Argentina. Pero Paraguay todavía tiene mucho mercado para ganar en su propia región”, afirmó.

El presidente sostuvo que la clave estará en una adecuada comunicación y en generar confianza para que el sector productivo se anime a cruzar fronteras y aprovechar las oportunidades que ofrece el acuerdo Mercosur–Unión Europea.