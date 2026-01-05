Paraguay y Panamá acuerdan actuar tras intervención de EE.UU. en Venezuela

Luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el presidente de la República, Santiago Peña, conversó con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, para “buscar una restitución democrática en Venezuela”.

El contacto fue telefónico y mediante este acordaron que vía las cancillerías se converse con los mandatarios de la región para una transición en el mencionado país.

“Peña y Mulino coincidieron en que deben ser los venezolanos los que decidan el futuro de su país, en un proceso que debe incluir en sus inicios el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos”, detalla el Poder Ejecutivo.

Panamá y Venezuela

Durante la conversación, el presidente panameño sostuvo que por la crisis bajo el régimen de Maduro, Panamá “ha sufrido parte de la catástrofe humanitaria debido a la migración irregular por sus fronteras, donde más del 90% de las personas registradas eran venezolanas”, una situación que se replica actualmente con el cierre de las fronteras hacia América del Norte.

