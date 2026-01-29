Gremios destacan socialización del acuerdo Mercosur - UE ante falta de reglas claras

Días previos, a la reunión que se tendrá este jueves con los diferentes representantes económicos del país, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, había mencionado que el acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur debe asumirse como una “causa nacional” y que el apoyo del sector privado es clave para avanzar rápidamente en su ratificación en el Congreso.

En ese sentido, el Gobierno se reunirá con más de 100 actores clave de todos los segmentos de la economía -la industria, turismo, servicios y producción- a una reunión en Mburuvicha Róga.

El MIC a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) instala este espacio para conocer las implicancias, acciones y desafíos en el marco de la asociación birregional entre los citados bloques comerciales, con el encuentro denominado “Impulso Mercosur- UE Paraguay” sector público y privado dinamizando juntos la implementación del acuerdo.

Desde el Gobierno sostienen que de nada sirve tener un acuerdo con el bloque, si no se “hace la tarea en casa”, que es mejorar la competitividad por lo que la participación de los sectores privado y público es clave.

Realizando un sondeo, por los gremios convocados coinciden en valorar la convocatoria del Poder Ejecutivo como un paso necesario para abordar la asociación comercial con los europeos, debido a que es complejo y de largo alcance. Sin embargo, señalan la importancia de contar con claridad sobre plazos, reglas y exigencias regulatorias, así como de construir una hoja de ruta concreta.

Acuerdo Mercosur - UE: “Proceso complejo y de largo alcance”

En ese sentido, el vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), Pablo Díaz, mencionó que desde el gremio entienden el comercio con Europa es un proceso complejo y de largo alcance, que requiere un diálogo abierto, técnico y transparente entre el sector público y el sector privado.

Sostuvo que esperan que esta instancia permita conocer en profundidad las implicancias reales del acuerdo, tanto en términos de oportunidades comerciales como de compromisos regulatorios, y que se genere un espacio de intercambio franco donde los gremios puedan plantear inquietudes, riesgos y propuestas concretas para una implementación responsable.

“Que no sea solo informativo”

“Para el sector privado es clave que este proceso no sea solo informativo, sino también participativo, de manera a construir una visión compartida sobre cómo aprovechar el acuerdo sin afectar la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes y los emprendedores”, detalló.

Como resultados concretos, el vicepresidente mencionó que esperan primeramente claridad sobre el cronograma, los plazos de entrada en vigor. Además de los segmentos más impactados y las obligaciones que asumirá Paraguay y sus empresas.

En segundo término, Díaz añadió que aspiran a que este diálogo derive en una hoja de ruta concreta público-privada, que incluya: acompañamiento técnico para las empresas, plazos razonables de adaptación, y políticas de apoyo para que las empresas puedan cumplir con los estándares exigidos por la Unión Europea.

“Esperamos que está convocatoria permita consolidar un consenso responsable, de modo que el respaldo de los privados al acuerdo esté basado en información clara, reglas previsibles y un compromiso real del Estado de trabajar junto a los gremios en la etapa de implementación”, precisó.

Ordenar una estrategia país

Por su parte, Massimiano Corsi, presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap), indicó que los gremios esperan que está reunión permita ordenar una estrategia país frente a un acuerdo que, si bien es relevante, hoy enfrenta demoras institucionales en Europa y resistencias políticas y ambientales. En ese contexto, el diálogo público-privado es clave para preparar al país sin generar falsas expectativas, apuntó.

“Especialmente en este momento en que el acuerdo aún está en revisión jurídica en la Unión Europea y su implementación plena podría demorar hasta dos años. La posible aplicación parcial la veo limitada y políticamente compleja. En todo caso la participación de los gremios es fundamental para construir una posición país realista, técnica y defensiva de la competitividad nacional”, contó.

En ese sentido, Corsi indicó que el proceso será “largo, gradual y con incertidumbres”, por lo que es indispensable que estas instancias se mantengan en el tiempo, con seguimiento técnico permanente y coordinación público-privada, tanto para la eventual implementación parcial como para la plena.

“Se aguardan resultados concretos y medibles: claridad sobre exigencias ambientales, previsibilidad regulatoria, una hoja de ruta para los sectores productivos y una estrategia que permita que el acuerdo, cuando se implemente, genere inversiones, empleo y valor agregado, y no se convierta en una barrera adicional para el desarrollo”, cerró.