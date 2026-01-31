Foro CAF: la revolución cuántica jubilará a la era digital y promete curar el cáncer, según físico y best seller

El Dr. Michio Kaku, estadounidense de origen japonés, especialista destacado de la teoría de campo de cuerdas, inició su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 de CAF, desarrollado este 28 y 29 en Panamá, con una perspectiva histórica para contextualizar el presente. Según el científico, la humanidad ha progresado a través de saltos tecnológicos disruptivos que él define como “olas”.

La primera revolución fue la energía de vapor; la segunda, la electricidad; y la tercera, la era del transistor y la computación digital que hoy domina el mundo. Sin embargo, Kaku asegura que ya estamos transitando la cuarta ola, impulsada por la Inteligencia Artificial (IA), y asomándonos a una quinta ola que dejará obsoletos los dispositivos que hoy llevamos en el bolsillo.

“El teléfono que llevan en sus bolsillos eventualmente será obsoleto”, sentenció Kaku, autor del best seller Quantum Supremacy. “Pasaremos de la computación digital, basada en ceros y unos, a la computación cuántica, que opera a nivel de partículas subatómicas”.

Lea más: “Invertir en mujeres no es política social, es una inversión estratégica”, sostuvo AFD en el Foro CAF

Por qué lo cuántico es superior

Para explicar por qué la era digital tiene los días contados, Kaku utilizó una analogía sencilla. Mientras que un ordenador digital es como un corredor que debe explorar cada camino de un laberinto uno por uno hasta encontrar la salida, un ordenador cuántico recorre todos los caminos de forma simultánea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El principio cuántico dice que una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Al calcular todas las posibilidades a la vez, estos sistemas son miles de millones de veces más rápidos y precisos que cualquier supercomputadora actual”, explicó. Esta capacidad no solo servirá para romper cualquier código de seguridad digital existente —una advertencia para la ciberseguridad global—, sino también para modelar la vida misma a nivel molecular.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los puntos que generó mayor debate fue el impacto de estas tecnologías en el mercado laboral. Kaku fue enfático al diferenciar los trabajos que la IA puede suplantar de aquellos que requieren “sentido común”, una cualidad que los robots aún no poseen.

Contrario a la creencia popular, los trabajos semicalificados que requieren adaptabilidad física, como los de plomeros o electricistas, están seguros. “Cada junta, cada tubo es diferente; un robot no puede ajustarse a eso”, afirmó. Del mismo modo, los profesores y líderes seguirán siendo esenciales. “Enseñar es más que dar información; los estudiantes tienen problemas emocionales y familiares. Los profesores deben ser psicólogos y mentores, algo que va más allá del alcance de la IA”.

Lea más: Foro en Panamá: presidentes claman por una integración pragmática tras el histórico acuerdo Mercosur-UE

El papel de América Latina y las “alucinaciones” digitales

¿Dónde queda nuestra región en este tablero? Para Kaku, la ventaja de la economía digital es su democratización. “El ciberespacio no es premisa de los grandes países. Los niños en Latinoamérica están utilizando estas herramientas para crear arte, moda e innovar en formatos que antes requerían laboratorios costosos”, señaló.

No obstante, advirtió sobre los peligros de los chatbots actuales y sus “alucinaciones”. Explicó que la IA, al no entender la verdad, a menudo “se inventa” respuestas si no encuentra el dato real, lo que plantea un desafío ético para el periodismo y la educación. “El plagio y la desinformación gratuita son problemas reales, pero la tecnología para detectarlos también está evolucionando”, añadió.

La inmortalidad y la cura de enfermedades

El cierre de su conferencia fue esperanzador. Kaku vinculó la computación cuántica con la medicina de precisión. Al poder analizar escenarios moleculares complejos, la humanidad está más cerca de hallar una cura definitiva para el cáncer, el Alzheimer y el Parkinson.

Incluso fue más allá, mencionando que el propio proceso de envejecimiento es un error genético que los principios cuánticos podrían ayudar a corregir. “Hay millonarios poniendo su dinero en la línea para ver si podemos resolver el problema del envejecimiento. Podríamos estar ante una nueva era donde lidiamos con la salud de una forma que hoy parece ciencia ficción”, aseguró.

Michio Kaku se despidió del Foro de la CAF recordando que, aunque las máquinas sean cada vez más potentes, la decisión final sobre qué mundo construir siempre recaerá en el juicio humano.

Finalmente, cerró con una historia. “Cuando Einstein era un hombre mayor, estaba cansado de dar la misma charla una y otra vez. Entonces un día llegó y habló con el chofer, que le dijo: ‘Profesor, yo soy un actor de medio tiempo, he escuchado su discurso tantas veces que me lo sé de memoria, ¿por qué no cambiamos de lugar? Yo voy a ponerme el bigote, voy a ponerme pelo y voy a ser el grandioso Einstein, y usted puede descansar un momento y ser mi chofer’. A Einstein le gustó el chiste, entonces cambiaron de lugar, y esto pasó hasta que un día, en el que un matemático en la parte de atrás hizo una pregunta muy difícil, y Einstein dijo: ‘Esa pregunta es tan sencilla que hasta mi chofer que está aquí la puede responder’".