Optimismo empresarial: construcción destaca entre sectores en alza

Los resultados del Indicador de Expectativas Empresariales (IEE) diseñado a partir de la Encuesta Mensual de Tendencia Económica (EMTE) durante el primer mes del 2026, registró un incremento intermensual de 0,42%, para alcanzar los 50,57 puntos, lo que permitió su permanencia en la zona de optimismo.

La encuesta, publicada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), se basa en la visión y perspectiva de los empresarios de los principales sectores del país en datos como el empleo, los precios y las proyecciones económicas.

Lea más: Cámara de Comercio celebra optimismo empresarial y llama a reforzar la transparencia

De acuerdo con las mediciones, es considerado como optimismo cuando los resultados son superiores a 50,00 puntos y un menor valor inferior indica un pesimismo en las expectativas empresariales.

Los sectores

Según los datos publicados, el rubro inmobiliario volvió a destacar como el principal impulsor del índice agregado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre tanto, la construcción mostró el incremento más significativo del mes, con un avance de 2,88%, que le permitió retornar con 50,58 puntos a la zona de optimismo, luego de varios meses en terreno de pesimismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Este desempeño reflejó una mejor percepción de la actividad, del empleo, de la cartera de pedidos y de las expectativas de precio”, destacan.

Por su parte, el comercio también registró un aumento intermensual (0,85%), para ubicarse en 50,71 puntos. Al igual que el financiero que obtuvo 0,50%, para alcanzar los 50,75 puntos.

El sector de transporte se mantuvo en zona de optimismo, aunque con una leve disminución intermensual de 0,28%, hasta situarse en 50,57 puntos, lo que reflejó una evaluación más cautelosa de la situación reciente.

Lea más: Optimismo empresarial se mantiene en Paraguay, según encuesta

En contraste, el indicador de Otros Servicios (que incluye contables, jurídicos, certificación, limpieza, almacenes generales, agencias marítimas, puertos, encuestadoras, funerarias, desarrolladores de software, etc.) descendió 0,43% y se ubicó en 49,93 en zona de pesimismo.

Empleo

En lo que refiere a la percepción sobre el empleo, presentó señales de mejora gradual en la mayoría de los sectores. Al tiempo que, el sector de otros servicios mantuvo estable su indicador.

En lo que compete a las expectativas de variación de precios permanecieron contenidas y cercanas al umbral de neutralidad. El rubro de la construcción observó la mejora más marcada, contrario al de transporte y otros servicios que mantuvieron percepciones más cautelosas, sin señales de ajustes relevantes.

Actividad futura

Finalmente, las expectativas sobre la actividad económica para los próximos tres meses reflejaron un optimismo moderado.

Comercio, sector financiero, transporte, inmobiliario y construcción ubicaron en zona de optimismo sus perspectivas futuras, aunque con distintos grados de intensidad.

Entre los sectores mencionados destaca el financiero, por el importante repunte que registraron las expectativas de la situación futura de la empresa (4,00%), le sigue construcción con un 3,03%. Contrariamente, otros servicios, mostró un deterioro en las expectativas de demanda (facturación) futura, lo que contribuyó a explicar su posicionamiento en zona de pesimismo.